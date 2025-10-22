Reforma Bologna 2.0 prinde contur. Duble specializări și microcertificări pentru viitorul studenților români

Potrivit Ministerului Educaţiei, principalele angajamente asumate în cadrul Procesului Bologna se referă la compatibilizarea studiilor universitare în ţări membre ale SEÎS şi relaţionarea mai strânsă cu piaţa muncii/societatea, focalizarea fiind iniţial pe organizarea ciclurilor de studiu, credite transferabile, suplimentul la diplomă, recunoaşterea diplomelor şi asigurarea calităţii, precum şi stimularea mobilităţilor academice şi întărirea dimensiunii europene a învăţământului superior.

Educaţia europeană a intrat apoi în ceea ce unii experţi numesc reforma Bologna 2.0, care dinamizează şi adaptează realizările primei perioade şi explorează aspecte suplimentare axate pe alianţe universitare europene, implementarea cât mai unitară şi relevantă a cadrului naţional al calificărilor prin raportare la rezultatele învăţării, microcredenţiale/microcertificări, relaţia educaţie formală-nonformală-informală şi învăţarea pe parcursul vieţii, specializări integrate (ex.: dubla specializare) etc.

„Ca rector am susţinut în Legea 199/2023 şi prin demersurile UBB elemente europene care se subsumează la ceea ce unii numesc «Reforma Bologna 2.0» şi mă bucur că în calitate de ministru am iniţiat şi/sau am aprobat câteva din acestea (unele au fost deja iniţiate pe parcursul anilor 2023 – 2024, iar altele urmează). Spre exemplu, în cazul specific al dublelor specializări, atât în specialitate, cât şi didactice, după diverse analize şi dezbateri, am susţinut acest demers, inclusiv prin propunerile UBB, cunoscând eficienţa structurii «major + minor» din sistemul american, care în demersul legislativ din ţară a devenit «specializare principală + specializare secundară». Mă uit acum cu plăcere că avem primele generaţii care încep anul universitar 2025 – 2026 în această structură, ceea ce le va spori şansele de integrare în piaţa muncii, dar va ajuta şi integrarea lor în învăţământul preuniversitar prin arii curriculare mai largi, crescând astfel şi accesul copiilor la cadre didactice calificate. Din discuţiile preliminare avute cu cei implicaţi am înţeles că a existat interes din partea studenţilor pentru aceste programe şi că startul a fost mai mult decât încurajator”, a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.