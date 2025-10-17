Cât mai costă o licență la Universitatea „Spiru Haret” / Profesor șpăgar, trimis în judecată pentru că vindea examene și licențe

Un profesor de la Facultatea de Drept a Universității „Spiru Haret” din Brașov a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, sub acuzația de luare de mită, potrivit brașovenii.ro.

Profesorul avea și un intermediar – un alt profesor care făcea legătura dintre studenți și receptorul de facto al mitei.

300 de euro un examen

Cei mai mulți dintre studenți erau cadre active ale MAI, polițiști, jandarmi, și voiau să promoveze examenul de licență sau masterat, fără de care nu-și puteau depune candidatura la examenul pentru ocuparea posturilor de ofițeri.

Pentru promovarea examenelor de pe parcursul anilor de studii, profesorul cerea o mită cuprinsă între 200 și 300 de euro, iar pentru promovarea examenului de licență – între 400 și 500 de euro, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

În urma perchezițiilor de la domiciliile profesorilor (incluzând aici profesorul intermediator), procurorii au ridicat sumele de 43.500 de lei, respectiv 27.000.

Polițiști și un subofițer jandarm printre mituitori

Faptele s-au întâmplat în perioada august 2023 – iunie 2024.

15 persoane au fost aduse la audieri anul trecut.

Printre acestea, 8 erau polițiști, iar o persoană era subofițer jandarm, după cum relata G4media la vremea respectivă.

Potrivit IPJ Brașov, polițiștii nu fac parte din unitatea din Brașov.

Profesorul de la „Spiru Haret” suspectat de luare de mită fusese reținut pentru 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Brașov.