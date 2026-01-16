Rogobete exclude coplata în oncologie: „Orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse”

Ministrul a subliniat că în oncologie orice barieră în plus înseamnă întârziere, iar orice întârziere poate însemna pierderea unei șanse.

„Responsabilitatea este a sistemului, nu a omului care primește un diagnostic greu”, a precizat Rogobete.

41 de medicamente noi, dintre care 11 terapii oncologice inovative

Alexandru Rogobete a arătat că direcția pe care a urmat-o a fost asumată de la început: creșterea accesului și reducerea barierelor administrative, nu transferarea costurilor către pacient. Ministerul a extins accesul la tratament prin introducerea a 41 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite, dintre care 11 terapii oncologice inovative.

„Tratamente care până recent nu existau în sistemul public sunt astăzi disponibile fără ca pacientul să fie pus să aleagă între sănătate și bani”, a explicat ministrul. Terapiile acoperă inclusiv forme rare sau avansate de cancer.

Registre naționale de screening și sprijin psihologic decontat

Ministerul a scos prevenția din zona declarativă și a făcut-o funcțională. Registrele naționale de screening pentru cancerul de col uterin, sân și colorectal sunt în transparență decizională.

„Fără date, prevenția este slogan. Cu registre, devine politică publică, corectabilă și evaluabilă”, a afirmat Rogobete.

O altă măsură implementată este decontarea sprijinului psihologic pentru pacienții oncologici.

„Tratamentul nu înseamnă doar scheme terapeutice, ci și capacitatea reală a omului de a duce această luptă”, a subliniat ministrul.

Îngrijiri paliative integrate în spitale și la domiciliu

Alexandru Rogobete a anunțat că îngrijirile paliative au fost integrate și dezvoltate în spitale, ambulatoriu și la domiciliu, prin programe naționale deja funcționale. Acestea vizează inclusiv pacienții oncologici, pe baza hotărârii de Guvern aflate în transparență.

„În oncologie, discuția corectă este despre șanse reale, oferite la timp. Asta este linia pe care o urmez și de la care nu mă abat”, a conchis ministrul Sănătății.