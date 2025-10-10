România, promovată la cel mai mare târg de turism din Polonia – TT Warsaw 2025

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului reprezintă destinația turistică România alături de 24 de parteneri expozanți, într-un stand de 105 metri pătrați.

Potrivit Ministerului Economiei, evenimentul reunește anual peste 20.000 de vizitatori și expozanți din peste 50 de țări, fiind una dintre cele mai importante platforme europene de promovare a destinațiilor turistice.

Vizitatorii standului României pot descoperi produse tradiționale, vinuri românești și momente artistice susținute de Ansamblul „Crișana” din Oradea, iar pe durata târgului rulează filme de promovare care ilustrează diversitatea turistică a României – de la peisaje montane și sate tradiționale, până la orașe istorice și evenimente de iarnă.

Ministerul mai anunță că Polonia reprezintă una dintre cele mai importante piețe pentru turismul românesc. În 2024, peste 100.000 de turiști polonezi au vizitat România, numărul acestora fiind în creștere cu 16% față de anul precedent.

„România are un potențial extraordinar pentru publicul polonez. Suntem o destinație apropiată, accesibilă și autentică, ce oferă natură, tradiție și ospitalitate”, a declarat Alexandru Badea, reprezentant al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Participarea la TT Warsaw urmărește consolidarea relațiilor de cooperare cu partenerii polonezi din turism și creșterea atractivității României ca destinație autentică și diversă, în linie cu tendințele actuale ale pieței europene.

România participă la târgul TT Warsaw din 2009, iar în 2023 a avut statutul de țară parteneră.