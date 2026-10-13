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Saci cu oseminte descoperiți într-un cimitir din Slatina. Anterior, primarul a vorbit despre cadavre din perioada COVID

Polițiștii din județul Olt au deschis un dosar penal după ce lângă o capelă dintr-un cimitir din Slatina au fost găsiți mai mulți saci cu oseminte. Cercetările se fac într-un dosar de profanare de cadavre sau morminte. Cimitirul se află în centrul unui conflict între Primăria Slatina și firma privată care l-a administrat.
Saci cu oseminte descoperiți într-un cimitir din Slatina. Anterior, primarul a vorbit despre cadavre din perioada COVID
sursa foto: pexels, imagine cu scop ilustrativ
Petru Mazilu
13 oct. 2026, 12:28, Politic
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Reprezentanții IPJ Olt au anunțat că polițiști au acționat în urma unei sesizări care a fost făcută la serviciul 112. Potrivit polițiștilor, în spatele unui zid din interiorul unei capele situate într-un cimitir din municipiul Slatina, au fost găsiți mai mulți saci cu oseminte și un sicriu.

„La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 12:30, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, în spatele unui zid din interiorul unei capele situate într-un cimitir din municipiul Slatina, ar fi fost observați mai mulți saci în care s-ar afla oseminte, precum și un sicriu. În urma sesizării, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale”, a transmis IPJ Olt.

Primarul Mario De Mezzo a organizat o conferință de presă printre morminte

Scandalul de la Cimitirul Strehareți din Slatina a izbucnit în luna septembrie. Atunci, primarul Mario De Mezzo a spus că anchetatorii ar fi găsit saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID și a ținut o conferință de presă chiar în cimitir, printre cruci și morminte.

Edilul a lansat acuzații la adresa fostului administrator al cimitirului, a conducerii Consiliului Județean Olt și a cerut poliției și procurorilor să nu „mușamalizeze” cazul.

Scandalul de la cimitir

Cimitirul Strehareți se află de mai mult timp în centrul unui conflict între Primăria Slatina și firma privată care l-a administrat aproximativ 16 ani. Municipalitatea a preluat recent administrarea după o lungă dispută în instanță, iar la scurt timp, în timpul unor lucrări, au fost descoperiți saci cu oseminte umane.

Poliția a deschis o anchetă, în timp ce Mario De Mezzo a acuzat că unele rămășițe ar fi fost scoase din morminte și mutate fără respectarea regulamentului. Fostul administrator a contestat acuzațiile, iar separat există și alte litigii și dosare penale generate de conflictul pentru controlul cimitirului.

 

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