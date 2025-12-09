Prima pagină » Social » Sărbători legale 2026. Calendar complet al zilelor libere și cum îți poți combina vacanțele cu weekendurile

Sărbători legale 2026. Calendar complet al zilelor libere și cum îți poți combina vacanțele cu weekendurile

Sărbători legale 2026. Românii își pot planifica deja mini-vacanțele: anul aduce mai multe perioade libere care pot fi unite cu weekendurile, inclusiv Paștele, Rusaliile și începutul lunii decembrie.
Gabriel Pecheanu
09 dec. 2025, 07:33, Social

Românii pot începe deja să își planifice vacanțele pentru anul 2026. Calendarul sărbătorilor legale include mai multe perioade care pot fi folosite pentru mini-vacanțe, în special atunci când zilele libere pot fi unite printr-o punte stabilită de Guvern.

Pentru anul 2026, zilele libere legale sunt următoarele:

  • 1 și 2 ianuarie — Anul Nou

  • 6 ianuarie — Boboteaza

  • 7 ianuarie — Sfântul Ioan Botezătorul

  • 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române

  • 10 – 13 aprilie — Paște ortodox

  • 1 mai — Ziua Muncii

  • 31 mai – Rusalii

  • 1 iunie – A doua zi de Rusalii

  • 1 iunie — Ziua Copilului

  • 15 august — Adormirea Maicii Domnului

  • 30 noiembrie — Sfântul Andrei

  • 1 decembrie — Ziua Națională a României

  • 25 și 26 decembrie — Crăciunul

Mini-vacanțe posibile în 2026

  • Paștele ortodox (10–13 aprilie) — patru zile libere consecutiv.

  • 1 mai + weekend — posibilitatea unui mini-concediu de trei zile.

  • Rusaliile (31 mai – 1 iunie) — două zile libere care se unesc natural cu weekendul.

  • Sf. Andrei + Ziua Națională (30 noiembrie – 1 decembrie) — două zile libere consecutive, care cad luni și marți, formând o mini-vacanță de patru zile cu weekendul.

  • Crăciunul (25–26 decembrie) — cade vineri și sâmbătă, prilej pentru o vacanță extinsă dacă se leagă de ziua de duminică.

Zile libere plătite dublu pentru cei care lucrează

Potrivit legislației în vigoare, angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală primesc salariu dublu sau zile libere compensatorii acordate în următoarele 30 de zile. Excepție fac unitățile sanitare, cele de alimentație publică și domeniile unde activitatea nu poate fi întreruptă.

Ce spune Codul Muncii

Conform art. 139 alin. (4) din Codul Muncii, până la 15 ianuarie a fiecărui an, Guvernul stabilește, prin hotărâre, zilele din sistemul bugetar care se pot lega prin punți de sărbătorile legale, precum și modul de recuperare a acestora.

