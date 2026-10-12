Scandal. O fabrică de mașini electrice, aflată lângă o școală, anunță că va polua de 13 ori mai mult

Fabrica Tesla din Fremont, California, intenționează să crească de 13 ori cantitatea de particule de metale grele eliberate în zona înconjurătoare, potrivit unor informații publicate de SFGate. Totuși, pe lângă populația numeroasă care locuiește în apropiere, există o altă problemă majoră legată de planurile companiei: o școală primară situată chiar lângă fabrică.

Părinții copiilor care frecventează Școala Primară Lila Bringhurst, Bay Area Air District au anunțat că agenția guvernamentală locală responsabilă cu reglementarea calității aerului a emis o notificare vagă. Aceasta are rolul de a-i informa cu privire la creșterea planificată a emisiilor.

Deși uzina Tesla urmărește să își majoreze de 13 ori nivelul actual al emisiilor de particule în suspensie totală (TSP), SFGate relatează că notificarea adresată părinților a folosit doar termeni precum „modificare” și „reducere” pentru a descrie schimbarea. Mai mult, mulți părinți nici măcar nu au văzut e-mailul și au aflat despre viitoarea creștere a emisiilor de pe un blog de pe platforma Substack, publicat de un utilizator anonim.

Poluare uriașă

Articolul de pe Substack prezintă o secțiune dintr-o evaluare tehnică. Autorul susține că documentul ascunde cererea Tesla de a crește nivelul actual al emisiilor.

„Tesla va avea permisiunea de a elibera în atmosferă peste 21 de tone pe an, doar în urma acestor cereri. Aceste emisii vor include metale toxice precum arsenul, beriliul și cadmiul”, acuză autorul anonim.

Părinții cer explicații

Dezvăluirea a fost primită extrem de prost de către părinți, care cer explicații nu doar de la Tesla, ci și de la autoritățile locale de reglementare.

„Poluarea aerului este o problemă reală. Ar putea cauza probleme de sănătate pe termen lung”, a declarat pentru SFGate Phoebe Yu, părintele unui elev de la școala Bringhurst.

O decizie va fi luată în următoarea perioadă.