Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli

După publicarea Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare programul „Masă sănătoasă” a fost plafonat numărul de beneficiari ai programului. Prin urmare, programul nu va mai fi extins.

În exclusivitate pentru Gândul, Ion Sorin – secretar de stat în Ministerul Educației – a explicat întreaga situație:

„Programul Masă caldă, care exista înainte, a fost transformat în programul Masă sănătoasă și a fost scris acolo pentru 1 milion de beneficiari. Dar acel articol cu 1 milion de beneficiari a fost prorogat în fiecare an. În ultimii doi ani, am asigurat pentru peste 500.000 de copii, mai mult sau mai puțin. Prin Legea 141/2025, tot numărul de beneficiari a fost prorogat, programul merge în continuare. Programul este pe an calendaristic, nu pe an școlar, programul are deja finanțare, primăriile au bugetele date de la începutul anului. Primăriile au deja acești bani și – de luni încolo – pot să dea masă caldă în continuare. E prorogat numărul de 1 milion de beneficiari, dar acest număr nu s-a atins niciodată. Am mers și anul acesta cu școlile de anul trecut, așa cum v-am spus, peste jumătate de milion de copii. Nu s-a pus problema desființării programului Masă sănătoasă”, a declarat Ion Sorin, în exclusivitate pentru Gândul.

Programul „Masa Sănătoasă”, parte a strategiei de combatere a abandonului școlar

Începând cu anul școlar 2023-2024, la nivelul sistemului național de învățământ s-a derulat Programul național „Masă sănătoasă“ (PNMS), iar autoritățile anticipau că, în timp, 1.000.000 de elevi aveau să fie beneficiari direcți. În ianuarie 2025, ministrul actual al Educației Daniel David anunța extinderea programului, pe care îl considera atunci esențial în lupta cu abandonul școlar.

Potrivit Ministerului Educației, Programul Național „Masă sănătoasă” era parte a strategiei de combatere a abandonului școlar și de îmbunătățire a rezultatelor educaționale. În anul 2024, Programul „Masă sănătoasă” a fost în valoare de 1.139.400.000 lei.

În Legea 141/2025, se precizează că „prevederile art. 77, alin. (4) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2027”. Art 77 (4) din Legea 198/ 2023 prevedea că: Începând cu anul școlar 2023-2024, la nivelul sistemului național de învățământ se derulează Programul național «Masă sănătoasă», denumit în continuare PNMS, pentru cel puțin 1.000.000 de beneficiari direcți, în scopul sprijinirii participării la educație a tuturor copiilor”.

Practic, se prorogă – se plafonează – numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” și este „tăiată” extinderea programului.

În anul 2016 a fost implementat un Program Pilot (2016–2021) – „Masă caldă în școlile selectate; infrastructură limitată”. Lansarea programului pilot „Masa caldă” s-a făcut în 50 de școli din România, iar în anul 2017, a fost o extindere planificată la 100 de școli, numai că implementarea a fost întârziată în unele cazuri. Copiii din școlile-pilot primeau o masă caldă în anumite intervale orare. În decembrie 2021, programul s-a oprit parțial din cauza pandemiei: multe unități școlare nu au reușit să încheie contracte cu furnizorii, iar distribuirea alimentelor (lapte, corn etc.) a fost afectată.

În anul 2023 s-a lansat Programul pentru școli (2023–2029), prin HG 652/2023, beneficiari fiind preșcolari, elevi primar/gimnaziu, învățământ special. Prin acest program, elevii primeau produse de panificație (5 porții/săptămână), mere (2/săptămână) și lactate.

În septembrie 2023, autoritățile au precizat că programul va continua până la sfârșitul anului calendaristic 2023, deoarece se lucra la pregătirea legislației necesare pentru introducerea unui nou program, numit „Masă sănătoasă”.