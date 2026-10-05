Sistemul de rezervare la CFR Călători va fi indisponibil temporar luni

Potrivit companiei, în intervalul 09:40–09:55, sistemul de rezervare a locurilor va fi indisponibil. În respectivul interval, la casele de bilete și în tren, legitimațiile de călătorie vor fi emise fără rezervarea locului. Achiziția online și de la automate va fi disponibilă doar pentru trenurile care nu au regim de rezervare.

CFR Călători precizează că măsura nu vizează circulația trenurilor, ci doar serviciile de rezervare și emitere a biletelor cu loc rezervat, și își cere scuze pasagerilor pentru „eventualele inconveniente”.

Informații despre circulația trenurilor pot fi obținute la numărul 0219521 – INFO CFR, de la personalul din stații, pe site-ul CFR Călători sau prin aplicația „Trenul Meu”, unde pasagerii pot introduce numărul trenului pentru a vedea în timp real opririle, eventualele întârzieri și ora estimată de sosire.

Compania precizează că informații despre circulația trenurilor sunt disponibile și prin camerele web instalate în mai multe gări, inclusiv București Nord, Aeroport Henri Coandă, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Timișoara.