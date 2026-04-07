Sistemul european de intrare/ieșire (EES) va deveni pe deplin operațional la 10 aprilie 2026. Ce trebuie să știe călătorii

Sistemul de intrare/ieșire al UE (EES) va deveni pe deplin operațional de vineri, 10 aprilie. Sistemul a început să funcționeze, treptat, în octombrie 2025, și a fost conceput pentru a moderniza securitatea frontierelor UE și sistemele de imigrare, dar și pentru a reduce criminalitatea și frauda și a identifica riscurile de securitate.

Ce presupune funcționarea pe deplin a acestui sistem? Potrivit Euronews, nu vor mai fi ștampile în pașaport, ci acestea vor fi înlocuite cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor. În plus, vor fi înregistrate informații biometrice, cum ar fi imagini faciale și amprente digitale, alături de datele personale din documentul de călătorie utilizat.

Potrivit Comisiei Europene, de la implementarea treptată a sistemului în octombrie 2025 și până în prezent, peste 24.000 de persoane au fost refuzate la intrare în blocul comunitar din cauza documentelor expirate sau falsificate, sau pentru că nu au putut justifica pe deplin motivul vizitei lor. În plus, peste 600 de persoane au fost identificate ca reprezentând riscuri de securitate pentru Europa.

Cui se aplică sistemul EES

Sistemul EES se aplică cetățenilor din afara UE/Schengen care se deplasează în țările Schengen sau în țările UE pentru șederi de scurtă durată de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

În această situație se află și persoanele din Regatul Unit al Marii Britanii, precum și călătorii scutiți de viză, indiferent dacă călătoresc în scop turistic sau de afaceri.

Două state – Irlanda și Cipru – sunt scutite de utilizarea EES. În cazul acesta, pașapoartele vor fi verificate în continuare manual.

Pe de altă parte, cetățenii statelor membre ale UE și ai spațiului Schengen, precum și cei care dețin vize de lungă ședere sau permise de ședere eliberate de aceste țări (inclusiv cetățenii din afara UE) sunt scutiți de la obligativitatea utilizării EES.

Pot exista și unele scutiri pentru excursiile de o zi în cadrul croazierelor care încep și se termină în afara spațiului Schengen.

Nici cetățenii din Andorra, San Marino, Vatican și Monaco nu vor trebui să treacă prin sistemul EES.

Posibile întârzieri în aeroporturi

Odată cu implementarea deplină a sistemului EES, este posibil să se înregistreze întârzieri semnificative în aeroporturi în primele câteva luni. Totuși, situația va fi atenuată pe termen mediu.

Întârzierile și cozile mai lungi în aeroporturi sunt posibile în primele luni întrucât începând cu 31 martie, toți pasagerii din țări terțe trebuie să fie înregistrați prin EES.

În perioadele de vârf, autoritățile de control la frontieră puteau suspenda total sau parțial procesele EES. Acest lucru nu va mai fi posibil începând cu 10 aprilie.

Astfel, pasagerii vor fi nevoiți, cel mai probabil, să își aloce o marjă extra de o oră și jumătate până la două ore față de timpul recomandat în mod normal pentru a ajunge în timp util la aeroport.