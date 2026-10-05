Șofer agresiv în trafic, amendat cu peste 1.000 de euro. A înjurat pietonii care traversau regulamentar

Un șofer din Suceava a fost sancționat dur de polițiști pentru că a înjurat pietoni care traversau regulamentar pe trecere. Incidentul a avut loc duminică, în centrul orașului.

Un echipaj al poliției l-a oprit pe bărbatul în vârstă de 52 de ani în jurul orei 11:00 și a constatat că bărbatul a trecut pe culoarea roșie a semaforului, arată datele transmise de Monitorul de Suceava.

Șofer băut și drogat, prins în Suceava

Bărbatul a fost supus de autorități atât testului cu aparatul etilotest, de unde a reieșit că avea o alcoolemie de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat, cât și testului de droguri, unde a ieșit pozitiv la amfetamine.

Acesta s-a ales cu o amendă în valoare de 5.190 de lei și nu mai are voie să se urce la volan timp de 120 de zile. De altfel, pentru următoarele 72 de ore, bărbatul i s-a reținut permisul, timp în care este așteptat rezultatul testului din probele biologice, recoltate la spital.