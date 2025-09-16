Sondaj Avangarde. Ce cred românii despre politica externă a lui Nicușor Dan, liderii internaționali și prietenii României

Un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8 – 14 septembrie 2025 arată ce cred românii despre direcția în care se îndreaptă țara, rolul României în politica externă și nivelul de încredere în lideri și instituții internaționale.

Potrivit cercetării, cei mai apreciați lideri internaționali pentru țară sunt Maia Sandu, Donald Trump și Emmanuel Macron. În topul instituțiilor, NATO se bucură de cea mai mare susținere, peste 74%, urmată de Uniunea Europeană cu 62%.

Majoritatea românilor sunt critici la adresa activității președintelui Nicușor Dan pe plan extern.

Totuși, peste jumătate susțin alocarea a 5% din PIB pentru apărare și mulți se tem că țara ar putea deveni ținta unui atac rusesc. În privința războiului din Ucraina, cei mai mulți consideră că România nu ar trebui să se implice, cu excepția sprijinului umanitar.

Când vine vorba despre conflictul dintre Israel și Palestina, o bună parte a populației din țară se declară de partea Israelului. La capitolul relații internaționale, Republica Moldova, Franța și Statele Unite sunt percepute drept cei mai apropiați prieteni ai României.

Iată ce arată datele sondajului Avangarde, în ordinea punctelor atinse:

Direcția țării

70% cred că România merge într-o direcție greșită

20% consideră că țara se află pe o direcție bună

10% nu au o opinie clară

Încrederea în lideri internaționali

Cea mai mare încredere în:

Maia Sandu – 78%

Donald Trump – 67%

Emmanuel Macron – 60%

Volodimir Zelenski – 57%

Ursula von der Leyen – 56%

Nivel scăzut de încredere:

Vladimir Putin – 18%

Viktor Orban – 29%

Xi Jinping – 33%

Încrederea în instituții

NATO – 74%

Uniunea Europeană – 62%

ONU – 61%

Comisia Europeană – 57%

Parlamentul European – 57%

BRICS – 27%

Politica externă a României

Președintele Nicușor Dan primește 43% satisfacție pentru activitatea externă, în timp ce 51% dintre respondenți sunt nemulțumiți de munca președintelui. Ministerul Afacerilor Externe este apreciat de 38% și contestat de 51%.

Tema unirii cu Republica Moldova

47% susțin unirea

46% se opun

7% nu au o poziție

Războiul din Ucraina

37% cred că România nu ar trebui să se implice în conflictul din Ucraina, cu excepția ajutorului umanitar

33% vor o implicare mai mare

26% consideră că România face deja suficient

Bugetul pentru apărare

57% sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB, conform solicitării NATO

38% resping această idee

Posibilitatea unui atac rusesc

47% consideră că un atac este posibil

43% cred că nu este posibil

Conflictul Israel – Palestina

38% susțin Israelul

11% susțin Palestina

41% nu aleg nicio tabără

Cine este „cel mai bun prieten al României”

Răspunsurile cele mai frecvente:

Republica Moldova – 13%

Franța – 11%

SUA – 5%

Germania – 5%

Italia – 4%

Au fost menționate și alte state precum Bulgaria, Serbia, Spania, China și Rusia.

Date tehnice