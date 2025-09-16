Sondaj Avangarde. Ce cred românii despre politica externă a lui Nicușor Dan, liderii internaționali și prietenii României

Un sondaj realizat de Avangarde în perioada 8 – 14 septembrie 2025 arată ce cred românii despre direcția în care se îndreaptă țara, rolul României în politica externă și nivelul de încredere în lideri și instituții internaționale.
Potrivit cercetării, cei mai apreciați lideri internaționali pentru țară sunt Maia Sandu, Donald Trump și Emmanuel Macron. În topul instituțiilor, NATO se bucură de cea mai mare susținere, peste 74%, urmată de Uniunea Europeană cu 62%.
Majoritatea românilor sunt critici la adresa activității președintelui Nicușor Dan pe plan extern.
Totuși, peste jumătate susțin alocarea a 5% din PIB pentru apărare și mulți se tem că țara ar putea deveni ținta unui atac rusesc. În privința războiului din Ucraina, cei mai mulți consideră că România nu ar trebui să se implice, cu excepția sprijinului umanitar.
Când vine vorba despre conflictul dintre Israel și Palestina, o bună parte a populației din țară se declară de partea Israelului. La capitolul relații internaționale, Republica Moldova, Franța și Statele Unite sunt percepute drept cei mai apropiați prieteni ai României.
Iată ce arată datele sondajului Avangarde, în ordinea punctelor atinse:
70% cred că România merge într-o direcție greșită
20% consideră că țara se află pe o direcție bună
10% nu au o opinie clară
Cea mai mare încredere în:
Maia Sandu – 78%
Donald Trump – 67%
Emmanuel Macron – 60%
Volodimir Zelenski – 57%
Ursula von der Leyen – 56%
Nivel scăzut de încredere:
Vladimir Putin – 18%
Viktor Orban – 29%
Xi Jinping – 33%
NATO – 74%
Uniunea Europeană – 62%
ONU – 61%
Comisia Europeană – 57%
Parlamentul European – 57%
BRICS – 27%
Președintele Nicușor Dan primește 43% satisfacție pentru activitatea externă, în timp ce 51% dintre respondenți sunt nemulțumiți de munca președintelui. Ministerul Afacerilor Externe este apreciat de 38% și contestat de 51%.
47% susțin unirea
46% se opun
7% nu au o poziție
37% cred că România nu ar trebui să se implice în conflictul din Ucraina, cu excepția ajutorului umanitar
33% vor o implicare mai mare
26% consideră că România face deja suficient
57% sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB, conform solicitării NATO
38% resping această idee
47% consideră că un atac este posibil
43% cred că nu este posibil
38% susțin Israelul
11% susțin Palestina
41% nu aleg nicio tabără
Răspunsurile cele mai frecvente:
Republica Moldova – 13%
Franța – 11%
SUA – 5%
Germania – 5%
Italia – 4%
Au fost menționate și alte state precum Bulgaria, Serbia, Spania, China și Rusia.
Sondajul este realizat de Avangarde
Perioada în care acest sondaj a fost realizat: 8 – 14 septembrie 2025
Eșantion: 1.000 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația din România
Metodă: CATI (interviuri telefonice)
Marja de eroare: ±3,4%, la un nivel de încredere de 95%