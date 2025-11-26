Nicușor Dan: Vocea României trebuie să se audă mult mai pregnant

„Ne propunem să consolidăm parteneriatele noastre strategice și să întărim rolul României în organismele și formatele multilaterale: Uniunea Europeană, NATO, dar și inițiativa celor trei mări, formatul B9. Sunt locuri în care vocea României trebuie să se audă mult mai pregnant”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a reafirmat angajamentul țării noastre față de stabilitatea și dezvoltarea vecinilor.

„Vom susține în continuare stabilitatea și dezvoltarea Republicii Moldova. Este un obiectiv important al politicii noastre externe. Vom sprijini în continuare Ucraina. Vom susține, de asemenea, securitatea în zona Balcanilor de Vest și vom susține integrarea în Uniunea Europeană a vecinilor noștri. Este o condiție a stabilității noastre viitoare”, a completat șeful statului

Nicușor Dan a mai subliniat importanța Mării Negre pentru politica externă românească.

„Marea neagră este un punct important în politica noastră externă. Pentru că, așa cum am spus, este, pe de o parte, o vulnerabilitate. Pe de altă parte, poate să fie o mare oportunitate”, a conchis președintele.