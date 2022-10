Studiu: Românii, cei mai pregătiţi şi informaţi şoferi din Europa în privinţa condusului iarna

Studiul Goodyear cu privire la comportamentul de condus pe timp de iarnă a vizat atitudinile şi obiceiurile şoferilor europeni faţă de condusul în sezonul rece şi a arătat că românii sunt cei mai pregătiţi şi informaţi şoferi din Europa cu privire la condusul pe timp de iarnă. La studiu au participat 4.000 de şoferi din opt ţări europene. Studiul arată că 76% dintre şoferii români îşi schimbă anvelopele cu cele de iarnă o dată cu trecerea la anotimpul rece.

Sondajul a adresat respondenţilor o serie de întrebări cu privire la experienţa acestora de condus, cunoştinţele pe care le deţin despre anvelope şi despre legislaţia locală.

Procentul şoferilor români care au înţeles beneficiile şi diferenţele dintre anvelopele de iarnă şi cele all-season a fost de 79%, semnificativ mai mare decât în alte ţări europene. Ţări precum Franţa şi Italia au raportat cunoştinţe mult mai scăzute, fiind de acord că ştiau diferenţa dintre cele 2 tipuri de anvelope în 56%, respectiv, 69% din timp. În Marea Britanie, procentul a scăzut la doar 34%.

De asemenea, conform sondajului, 76% dintre şoferii români au trecut de la anvelopele de vară la cele de iarnă o dată cu schimbarea anotimpului. Şoferii români sunt printre cei mai puţin predispuşi să folosească acelaşi tip de anvelope pe tot parcursul anului - doar 18% dintre participanţii la studiu au declarat că nu au nevoie de anvelope speciale de iarnă pentru zonele unde locuiesc. Dintre ţările europene, doar Luxemburg şi Polonia au avut rezultate similare, multe alte ţări folosind anvelope all-season sau chiar de vară pe tot parcursul anului.

În mod semnificativ, acest aspect a variat în funcţie de kilometrajul anual realizat de şoferi. 73% dintre românii care conduc sub 10.000 km pe an au schimbat anvelopele o dată cu schimbarea anotimpului, procentul crescând la 86% pentru cei care conduc peste 72.000 km pe an.

73% dintre şoferii români au declarat că verifică reglementările privind anvelopele atunci când călătoresc în afara ţării. De acest procent s-a apropiat doar Polonia, unde şoferii o fac în 66% din timp. În Spania, 38% dintre cei ce conduc verifică astfel de informaţii, iar în Marea Britanie aproape jumătate dintre şoferi.

Studiul a analizat şi percepţia asupra diferitelor condiţii meteo. Perspectiva de a conduce la temperaturi sub zero grade este mai înspăimântătoare pentru şoferii români decât cea a condusului pe zăpadă, ploaie sau ceaţă,- 34% dintre aceştia declarând că se simt inconfortabil să conducă în condiţii de polei, iar 9% refuză complet să conducă în astfel de condiţii. În schimb, 48% dintre românii chestionaţi se simt foarte comfortabil atunci când conduc pe zăpadă. Singurii şoferi din Europa care s-au declarat mai încrezători au fost cei din Luxembourg.

Totuşi, 7% dintre românii care au participat la studiu au declarat că nu ar conduce niciodată pe zăpadă sau în condiţii de ceaţă, fapt ce sugerează că există o parte a populaţiei ce este intimidată şă conducă în anumite condiţii meteo, chiar dacă majoritatea rămâne complet indiferentă. Cifrele sunt în concordanţă cu restul ţărilor europene, deşi în ceea ce priveşte Italia, un procent impresionant de 19% dintre şoferi nu ar conduce niciodată în condiţii de polei sau ceaţă.