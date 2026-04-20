Tavan de scenă prăbușit peste un actor la Teatrul Național din Iași / Este al doilea incident de acest fel în câteva luni

Un tavan de scenă de până la 40 de kilograme s-a prăbușit sâmbătă peste actorul Călin Chirilă în timpul unui spectacol la Teatrul Național din Iași. Personalul tehnic responsabil de manevră fusese testat pozitiv pentru alcool.
captură FB
Luiza Moldovan
20 apr. 2026, 22:18, Social

Actorul Călin Chirilă a fost transportat de urgență la spital sâmbătă seară, după ce tavanul fals din scenografia spectacolului „D’ale carnavalului” s-a prăbușit peste el în timpul reprezentației de la Teatrul Național din Iași, potrivit Radio Hit Iași.

Poliția a deschis o anchetă, iar o parte din personalul tehnic a fost testat pentru alcoolemie — rezultatele au indicat că aceștia consumaseră băuturi alcoolice înainte de spectacol.

Tavanul trebuia să cadă controlat

Incidentul a avut loc în timpul unei scene în care, la comanda echipei tehnice, tavanul fals — un element de decor cu o greutate cuprinsă între 20 și 40 de kilograme, parte din scenografia regizorului Claudiu Goga — trebuia să cadă controlat pe scenă.

Sâmbătă, manevra a fost executată prea rapid, iar structura a căzut direct peste actor.

Spectacolul a fost imediat întrerupt, iar Chirilă a fost evacuat în aplauzele publicului prezent în sală.

Incidentul nu este singular

Ceea ce agravează situația este că incidentul nu este singular.

În decembrie, în timpul aceleiași producții, actrița Andreea Boboc fusese la un pas să fie strivită de același element de decor.

Conducerea teatrului nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Ancheta poliției este în curs.

