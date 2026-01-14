Tavan prăbușit într-o clasă din Botoșani, Polițiștii fac verificări

Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii s-au autosesizat după ce miercuri în spațiul public au apărut imagini din incinta unei școli, ce ilustrau un fragment de tavan căzut într-o sală de clasă.

Polițiștii s-a deplasat la fața locului pentru verificări.

Din primele verificări a reieșit că, în momentul producerii incidentului, în interior se aflau elevi. Unul dintre aceștia a fost dus la o unitate spitalicească pentru a primi îngrijiri medicale, iar în acest moment este în afara oricărui pericol.

Polițiștii fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca în cadrul anchetei să se stabilească toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.