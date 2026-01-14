Prima pagină » Social » Tavan prăbușit într-o clasă din Botoșani, Polițiștii fac verificări

Tavan prăbușit într-o clasă din Botoșani, Polițiștii fac verificări

Polițiștii au început o anchetă după ce tavanul unei săli de clasă din cadrul unei școli din Botoșani s-a prăbușit.
Tavan prăbușit într-o clasă din Botoșani, Polițiștii fac verificări
Cosmin Pirv
14 ian. 2026, 13:53, Social

Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii s-au autosesizat după ce miercuri în spațiul public au apărut imagini din incinta unei școli, ce ilustrau un fragment de tavan căzut într-o sală de clasă.

Polițiștii s-a deplasat la fața locului pentru verificări.

Din primele verificări a reieșit că, în momentul producerii incidentului, în interior se aflau elevi. Unul dintre aceștia a fost dus la o unitate spitalicească pentru a primi îngrijiri medicale, iar în acest moment este în afara oricărui pericol.

Polițiștii fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând ca în cadrul anchetei să se stabilească toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor