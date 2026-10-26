Trei din patru piloți europeni recunosc că au ațipit în cockpit în timpul zborului. Un studiu dezvăluie presiuni și temeri privind siguranța pasagerilor

Rezultatele au fost publicate luni, 26 octombrie, de The Guardian, pe baza unui sondaj realizat de European Cockpit Association (ECA), organizația care reprezintă piloții europeni. Cercetarea, desfășurată în august, arată că oboseala acumulată, programul neregulat și presiunile privind prelungirea orelor de lucru continuă să reprezinte probleme importante în aviația comercială.

Trei sferturi dintre piloți spun că au avut episoade de microsomn în cockpit

Aproximativ 75% dintre respondenți au declarat că au experimentat cel puțin un episod de microsomn în timpul operării unei aeronave, în cele patru săptămâni anterioare sondajului.

Microsomnul reprezintă un episod foarte scurt și involuntar de somn, în care o persoană își pierde temporar starea de vigilență. În aviație, fenomenul poate afecta capacitatea de reacție și luarea deciziilor, în special în situațiile neprevăzute.

Mai mult de o treime dintre piloții chestionați au spus că perioadele de odihnă nu sunt suficiente pentru a preveni acumularea oboselii. Jumătate au recunoscut că, în ultimele trei luni, au operat cel puțin un zbor deși considerau că ar fi trebuit să se declare inapți din cauza oboselii.

Aproape jumătate se tem de sancțiuni dacă refuză să zboare

Studiul arată că 24% dintre piloți aleg în mod obișnuit să continue să zboare, în loc să raporteze că sunt prea obosiți. Alți 16,8% preferă să se declare bolnavi.

Aproape jumătate dintre respondenți se tem de consecințe negative din partea conducerii companiei dacă raportează oboseala. Doar 11,9% au încredere în sistemele prin care companiile aeriene gestionează astfel de sesizări.

Problemele diferă considerabil de la o țară la alta. Aproximativ 40% dintre piloții companiilor înregistrate în Spania au declarat că zboară în mod obișnuit când sunt prea obosiți. Proporția este de aproximativ o treime în Irlanda și Franța, comparativ cu unul din zece în cazul companiilor înregistrate în Regatul Unit.

Piloții reclamă presiuni pentru prelungirea programului de lucru

Aproape 40% dintre participanți au declarat că au utilizat, în luna anterioară sondajului, posibilitatea de a prelungi programul de serviciu printr-o decizie a comandantului aeronavei. Această procedură este permisă în circumstanțe excepționale, însă aproximativ 70% dintre respondenți și-au exprimat îngrijorarea privind eventualele consecințe ale unui refuz.

Piloții companiilor low-cost și ai operatorilor care închiriază aeronave împreună cu echipajele au raportat, de asemenea, probleme în gestionarea oboselii. În cazul transportatorilor low-cost, doar 15,6% dintre respondenți consideră că angajatorul gestionează corespunzător riscurile asociate oboselii.

Asociația piloților europeni cere intervenția autorităților

Tanja Harter, președinta European Cockpit Association, a avertizat că responsabilitatea gestionării oboselii nu poate fi lăsată exclusiv în seama piloților aflați la comenzile aeronavelor. Organizația solicită Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) să întărească regulile privind oboseala echipajelor și să se asigure că raportarea problemelor nu atrage sancțiuni.

Ian Holder, director în cadrul companiei de consultanță pentru siguranță aviatică Baines Simmons, a precizat că studiul reflectă experiențele declarate de piloți, nu o măsurare directă a accidentelor sau incidentelor de zbor. ECA cere autorităților europene să adopte măsuri înaintea următoarei evaluări ample, avertizând că problemele identificate nu ar trebui să rămână nerezolvate încă trei ani.