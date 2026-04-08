Trenul IR 346 „Dacia”, orar modificat până în decembrie 2026

„Urmare a unei avizări primite din partea administrației feroviare ungare MÁV-START, până în data de 12 decembrie 2026, trenul internațional IR 346 «Dacia» București Nord – Viena va circula cu modificări de orar pe teritoriul Ungariei”, a transmis CFR Călători.

Potrivit companiei, schimbările sunt cauzate de lucrări la infrastructura feroviară pe secțiunea Ferencváros – Budapesta Kelenföld, în perioada 7 aprilie – 12 decembrie 2026.

Ca urmare a acestor lucrări de pe infrastructura feroviară maghiară, pot interveni modificări în circulația trenului IR 346 Dacia şi pe teritoriul austriac.

Reprezentanții CFR Călători recomandă călătorilor să verifice din timp programul actualizat al trenurilor, pentru a evita eventuale inconveniente.