Trenurile internaționale pe relația Baia Mare – Viena vor circula deviat în Ungaria, din aprilie până în decembrie

CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor internaționale Transilvania IR 146/687 și IR 143/686, pe relația Baia Mare – Viena și retur, ca urmare a unor lucrări feroviare în Budapesta.
Foto: Facebook/CFR Călători
Petre Apostol
23 mart. 2026, 13:12, Social

Potrivit informațiilor transmise CFR Călători de MÁV-START, în perioada 7 aprilie – 12 decembrie 2026, se vor desfășura lucrări pe secțiunea Budapesta Kelenföld – Ferencváros.

În aceste condiții, CFR precizează că trenurile vor circula pe rută deviată, cu oprire în stația Budapesta Kelenföld, în loc de Budapesta Keleti.

Pasagerii care au bilete către sau dinspre stația Budapesta Keleti vor putea utiliza linia M4 de metrou pentru transfer între cele două gări.

CFR Călători recomandă verificarea programului actualizat înainte de efectuarea călătoriei.

Informații suplimentare pot fi consultate pe site-urile oficiale ale operatorilor feroviari sau prin serviciile de relații cu publicul.

