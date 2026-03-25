Trimiți obiecte de valoare prin poștă? ANCOM avertizează: despăgubirile pot fi mult sub valoarea reală

Tot mai mulți utilizatori reclamă faptul că obiecte de valoare expediate prin servicii poștale ajung deteriorate sau sunt pierdute, iar compensațiile oferite de furnizori sunt limitate de cadrul legal și, de cele mai multe ori, nu reflectă valoarea reală, financiară, artistică sau simbolică, a bunurilor trimise.

Ce trebuie să știe utilizatorii serviciilor poștale

ANCOM subliniază că legislația din domeniul serviciilor poștale stabilește răspunderea furnizorilor exclusiv în funcție de tipul serviciului poștal contractat, nu în funcție de valoarea efectivă a bunului expediat. Astfel, în caz de pierdere, distrugere sau deteriorare a unei trimiteri poștale, despăgubirile minime sunt cele prevăzute de lege și, în majoritatea situațiilor, nu acoperă prejudiciul real.

În acest context, utilizatorii sunt sfătuiți să analizeze cu atenție caracteristicile bunurilor expediate și opțiunile disponibile înainte de trimitere. Printre soluțiile recomandate se numără contractarea unui serviciu poștal cu valoare declarată sau apelarea la societăți specializate în transportul bunurilor fragile, valoroase ori al operelor de artă.

Bunuri interzise la transport

Autoritatea atrage atenția că furnizorii de servicii poștale prevăd, în condițiile generale de furnizare, liste clare de bunuri interzise la transport.

De regulă, trimiterile poștale nu pot conține bunuri supuse unor condiții speciale de transport stabilite prin dispoziții legale, administrative sau economice, precum opere de artă, antichități, metale prețioase (n.r. aur, argint) sau pietre prețioase.

Cum și unde pot fi depuse reclamațiile

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau furtului unei trimiteri poștale, utilizatorii trebuie să se adreseze mai întâi furnizorului de servicii poștale, prin formularea unei reclamații prealabile.

Aceasta poate fi depusă de expeditor sau destinatar în termen de șase luni de la data depunerii trimiterii, iar furnizorul are obligația să răspundă în maximum trei luni.

Dacă furnizorul nu răspunde în termenul legal, utilizatorul poate depune o plângere la ANCOM, însoțită de dovada parcurgerii procedurii de reclamație prealabilă.

Totuși, autoritatea precizează că nu are competența de a constata contravenții, de a aplica sancțiuni sau de a stabili despăgubiri în astfel de cazuri. Doar instanța de judecată poate aprecia asupra răspunderii furnizorului și poate obliga la plata despăgubirilor, acțiunea putând fi introdusă în termen de un an de la depunerea trimiterii poștale.

Creștere accelerată a pieței serviciilor poștale

Sectorul serviciilor poștale se află într-o dinamică accentuată. În 2024, traficul intern de colete a ajuns la 335 de milioane de trimiteri, depășind pentru prima dată traficul de corespondență, care a totalizat 267 de milioane.

Investițiile în domeniu au depășit 500 de milioane de lei, susținute în principal de dezvoltarea infrastructurii pentru colete.

Numărul sistemelor automate instalate a trecut de 8.200, în creștere cu 42% față de anul precedent, acestea devenind tot mai populare în rândul utilizatorilor.