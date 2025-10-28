Turismul balnear ar putea deveni domeniu strategic în România

Propunerea urmărește crearea unui cadru de sprijin pentru stațiunile balneare, prin măsuri de finanțare, reguli de calitate și coordonare instituțională, astfel încât dezvoltarea sectorului să fie una „sustenabilă”.

Proiectul introduce scheme de ajutor de stat, facilități fiscale, un fond special pentru investiții, accesarea de programe europene și stimularea parteneriatelor public-privat. Sunt prevăzute și măsuri pentru creșterea calității serviciilor, precum „stabilirea standardelor de calitate și siguranță” și certificarea periodică a operatorilor.

Beneficii pentru oameni și pentru locuri

România „dispune de aproximativ o treime din resursele europene de ape minerale, nămoluri terapeutice și gaze mofetice”, ceea ce reprezintă „un avantaj competitiv unic în domeniul turismului de sănătate”.

Necesarul de finanțare ar „fi acoperit și depășit de efectele favorabile” generate de investiții, precum „suplimentarea veniturilor”, „generarea de noi locuri de muncă”, „reducerea presiunii asupra sistemului medical” și o activitate economică stabilă pe tot parcursul anului, pentru un sector descris drept „turismul celor 4 anotimpuri”, spun autorii inițiativei.

Noi proceduri de tratament

Inițiativa urmărește și „diversificarea gamei de proceduri de cură” și investiții în cercetarea medicală, care să permită valorificarea completă a factorilor naturali benefici tratamentelor.

Proiectul prevede obligativitatea unui plan de acțiune în primele 90 de zile de la adoptare și raportări anuale din partea instituțiilor implicate, pentru a monitoriza implementarea obiectivelor strategice în turismul balnear. Aplicarea măsurilor ar reveni în special Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în colaborare cu Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, alături de autoritățile publice locale.

Destinație europeană de elită

Inițiatorii consideră că schimbările propuse vor contribui la „dezvoltarea durabilă a turismului balnear românesc ca domeniu strategic prioritar al economiei naționale” și la consolidarea imaginii României ca destinație competitivă de sănătate.

România a fost, mai ales în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, parte din circuitul european al staţiunilor balneare de elită, unde nobili, familii regale și alte personalități importante veneau la tratament. În stațiuni precum Băile Herculane, aflate în vârful gloriei în acea perioadă, tradiția a fost susținută de arhitectura Belle Époque și de statutul regiunii în Imperiul Austro-Ungar, când „lumea bună” venea să profite de proprietățile curative ale apelor.

Proiectul se află în consultare publică până la data de 6 noiembrie 2025, după care va fi înaintat către comisiile parlamentare pentru avizare, apoi către Senatul României ca primă cameră sesizată, urmată de votul decizional al Camera Deputaților.