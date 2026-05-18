Prima pagină » Social » UE nu a decis încă ce se va întâmpla cu protecția temporară acordată refugiaților ucraineni

UE nu a decis încă ce se va întâmpla cu protecția temporară acordată refugiaților ucraineni

Luni, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert, a precizat că posibila prelungire a protecției temporare acordate refugiaților ucraineni din UE, la începutul invaziei rusești, este încă în curs de discuții.
UE nu a decis încă ce se va întâmpla cu protecția temporară acordată refugiaților ucraineni
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
18 mai 2026, 17:56, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Ceea ce pot spune este că discuțiile sunt în curs”, a declarat, luni, Lammert, citat de European Pravda. 

Comisia Europeană „a început, de fapt, discuțiile cu statele membre în luna martie, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne”, potrivit purtătorului de cuvânt.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a precizat discuția privind prelungirea protecției temporare pentru ucraineni este „necesară”.

„Considerăm că aceasta este o discuție necesară. Este vorba despre sprijinirea Ucrainei și a refugiaților din Ucraina. În acest moment nu există nicio soluție, a declarat Lammert.

Comisia Europeană discută cu statele membre opțiunile pentru o soluție unitară legată de statutul ucrainenilor care vor continua să locuiască în țările UE după luna martie 2027. Momentan, nu sunt excluse nici eliminarea completă a protecției temporare, nici prelungirea acesteia pentru încă un an.

Directiva UE intrată în vigoare la puțin timp după izbucnirea războiului din Ucraina le-a facilitat accesul milioanelor de civili ucraineni, la o serie de drepturi în UE fără a încărca sistemul de azil.

Directiva a fost inițial concepută ca o măsură de urgență pe termen scurt, dar a fost prelungită de mai multe ori. În prezent, aceasta este în vigoare până la 4 martie 2027.

Un studiu recent al ONU a arătat că, în cazul unui scenariu în care s-ar ajunge la o „pace fragilă, bazată pe concesii” în războiul cu Rusia, peste jumătate din numărul actual de refugiați din Ucraina ar rămâne în Europa până la sfârșitul anului 2029.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
Gandul
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
39 de ucraineni au murit în România, fugind de război. Reportaj cutremurător realizat de Bild în Munții Maramureșului
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia