UE nu a decis încă ce se va întâmpla cu protecția temporară acordată refugiaților ucraineni

„Ceea ce pot spune este că discuțiile sunt în curs”, a declarat, luni, Lammert, citat de European Pravda.

Comisia Europeană „a început, de fapt, discuțiile cu statele membre în luna martie, în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne”, potrivit purtătorului de cuvânt.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei a precizat discuția privind prelungirea protecției temporare pentru ucraineni este „necesară”.

„Considerăm că aceasta este o discuție necesară. Este vorba despre sprijinirea Ucrainei și a refugiaților din Ucraina. În acest moment nu există nicio soluție”, a declarat Lammert.

Comisia Europeană discută cu statele membre opțiunile pentru o soluție unitară legată de statutul ucrainenilor care vor continua să locuiască în țările UE după luna martie 2027. Momentan, nu sunt excluse nici eliminarea completă a protecției temporare, nici prelungirea acesteia pentru încă un an.

Directiva UE intrată în vigoare la puțin timp după izbucnirea războiului din Ucraina le-a facilitat accesul milioanelor de civili ucraineni, la o serie de drepturi în UE fără a încărca sistemul de azil.

Directiva a fost inițial concepută ca o măsură de urgență pe termen scurt, dar a fost prelungită de mai multe ori. În prezent, aceasta este în vigoare până la 4 martie 2027.

Un studiu recent al ONU a arătat că, în cazul unui scenariu în care s-ar ajunge la o „pace fragilă, bazată pe concesii” în războiul cu Rusia, peste jumătate din numărul actual de refugiați din Ucraina ar rămâne în Europa până la sfârșitul anului 2029.