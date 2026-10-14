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Un autobuz a făcut prăpăd la Suceava. Șoferul companiei de transport public era beat și a mai fost prins băut la volan

Un autobuz al companiei de transport public a făcut prăpăd pe o stradă din orașul Suceava. Șoferul companiei de transport public era beat, au stabilit polițiștii. Culmea, șoferul a mai fost prins băut la volan. Atunci a fost concediat, dar instanța a decis reangajarea.
Un autobuz a făcut prăpăd la Suceava. Șoferul companiei de transport public era beat și a mai fost prins băut la volan
sursa foto: FB
Petru Mazilu
14 oct. 2026, 09:57, Social
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Autobuzul companiei SC Transport Public Local SA (TPL,) a fost implicat într-un accident multiplu pe strada Căpitan Grigore Andrei din orașul Suceava. Ziarul de Suceava anunță că mai multe mașini au fost avariate și că șoferul avea o alcoolemie de 1,18 mg/l.

Accidentul s-a produs marți seara. Autobuzul a lovit mașinile și un stâlp de electricitate. Apoi, șoferul a lovit cu autobuzul un container din curtea autobazei. Nu au fost raportate victime.

Polițiștii sosiți la fața locului au stabilit că șoferul avea 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii l-au transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Un șofer cu probleme

Compania publică a anunțat că angajatul aflat la volan este cel care fusese concediat anterior de societate tot pentru consum de alcool. Bărbatul s-a adresat instanței. Inițial, Tribunalul Suceava a stabilit că măsura privind concedierea este legală. Apoi, Curtea de Apel Suceava a anulat decizia de concediere și societatea a fost obligată să îl reangajeze.

Ziariștii suceveni susțin că de la reangajare, șoferul a mai fost depistat de două ori sub influența alcoolului. La data producerii noului incident se afla deja într-o procedură de cercetare disciplinară.

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