Un bărbat cu soția sa au rămas înzăpeziți pe Transalpina, în zona Pasul Tărtărău

Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, le-a spus jandarmilor că frecventa acest drum în sezonul cald și intenționa să ajungă în zona Obârșia Lotrului, unde urma să se întâlnească cu mai mulți prieteni.

În urma localizării apelantului de către dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, în zonă a fost direcționat un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag.

Ajunși la fața locului, jandarmii montani au tractat mașina și i-au însoțit pe cei doi soți până în zona Barajului Oașa, de unde și-au continuat deplasarea în siguranță către municipiul Sebeș.

Cele două persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Jandarmii le recomandă cetățenilor să respecte restricțiile de circulație instituite pe drumurile montane pe perioada sezonului rece și să se informeze cu privire la starea acestora înainte de a porni la drum.