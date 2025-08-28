Un copil din Dolj a sunat la 112 și a comandat o pizza în urma unei provocări online. Ce amendă a primit reprezentantul său legal

„Alo, aș vrea să comand o pizza! Este un apel primit de către polițiștii doljeni prin SNUAU 112! O persoană care nu s-a identificat a sunat la serviciul de urgență, și ulterior a încheiat apelul, fără a se mai putea relua legătura telefonică”, a transmis IPJ Dolj.

Deși sesizarea pare o glumă, nu a putut fi exclusă o situație de pericol, astfel că polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Craiova s-au mobilizat de urgență, fiind efectuate verificări pentru stabilirea situației de fapt.

În urma investigațiilor, polițiștii au descoperit că apelul a fost efectuat de un minor de 11 ani, din comuna Teslui. Copilul a spus că apelul la 112 a fost în baza unui trend de pe o rețea de socializare. Nici el și nici altă persoană nu s-au aflat într-o situație de pericol.

De asemenea, polițiștii au identificat reprezentantul legal al minorului, o femeie de 42 de ani, din comuna Teslui, care a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

Polițiștii reamintesc faptul că apelul de urgență 112 nu este o joacă. În timp ce resursele sunt mobilizate pentru intervenții false, persoane aflate în situații reale de pericol ar putea să nu primească ajutorul de care au urgent nevoie. Ei fac apel la utilizarea responsabilă a Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.

Legislaţia din România prevede că alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, se pedepseşte cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii. De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţe poate fi sancţionată cu amendă între 1.000 şi 2.000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunităţii.