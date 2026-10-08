Un director de bancă și-ar fi transferat bani din contul unui client, fără acordul acestuia

Bărbatul cu vârsta de 45 de ani este cercetat de autorități într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Acesta ar fi făcut transferurile fără consințământul persoanei vătămate, context în care și-ar fi însușit peste 500.000 de lei.

„În fapt, în perioada 2022 – 2023, un bărbat, în vârstă de 45 de ani, în calitate de angajat al unei unități bancare, în funcția de director, ar fi efectuat, fără consimțământul persoanei vătămate (client al băncii respective) 13 operațiuni de creditare a contului propriu, context în care și-ar fi însușit peste 500.000 de lei”, transmite DGPMB.

Joi, anchetatorii au percheziționat locuința directorului de bancă și au ridicat mai multe documente relevante pentru anchetă. Directorul a fost, de asemenea, dus la audieri.

Acesta s-a ales cu control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.