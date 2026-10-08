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Un proiect de formare în digitalizare, aprobat de Ministerul Economiei. Cine poate beneficia de 2,2 milioane de euro pentru o soluție digitală

Irineu Darău, ministru interimar al Economiei, anunță lansarea unui nou program, SYSTEMEU, prin care start-upurile, IMM-urile, companiile, universitățile, organizațiile de cercetare și autoritățile publice pot să acceseze finanțări dintre-un total de 7,55 milioane de euro, pentru a-și dezvolt un proiect de inovație digitală.
Un proiect de formare în digitalizare, aprobat de Ministerul Economiei. Cine poate beneficia de 2,2 milioane de euro pentru o soluție digitală
Mediafax Foto
Coralia Frigea
08 oct. 2026, 17:20, Social
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Irineu Darău, ministru interimar al Economiei și Digitalizării, anunță un nou proiect, disponibil pentru start-upuri, IMM-uri, companii, universități, organizații de cercetare și autorități publice.

„7,55 milioane de euro pentru ca inovarea digitală să ajungă în economia reală.
Avem nevoie de mai multe soluții care să iasă din laborator și din etapa de prototip și să devină produse și servicii folosite în lumea reală”, a transmis Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

Ce implică înscrierea în program

Ministrul Economiei anunță că echipele care se înscriu vor putea obține finanțări de 2,2 milioane de euro, de proiect, pentru a putea fi puse în aplicare. Până în acel stadiu, concurenții trebuie să pună la cale un prototip de soluție digitală care ar putea inova sistemele clasice din România, pe mai multe domenii:

  • sănătate – digital health și tehnologii medicale;
  • energie – rețele curate, descentralizate și inteligente;
  • mobilitate – transport și logistică inteligente.

„Obiectivul este clar: să ducem soluțiile de la prototip la testare, validare și, mai departe, la piață sau la utilizare reală. Pentru România, SYSTEMEU înseamnă mai mult decât acces la finanțare. Înseamnă acces la parteneri, la ecosisteme europene de inovare și la piețe noi. Și mai înseamnă ceva important: România nu trebuie să fie doar beneficiarul inovării europene. Trebuie să fie un partener care vine cu soluții proprii”, a mai explicat ministrul.

Înscrierile în program sunt deschise și vor mai fi disponibile până pe 16 noiembrie.

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