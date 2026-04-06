Un proiect de OUG al Ministerului Mediului privind deșeurile textile aprinde spiritele în societate / Criticii spun că vrea să interzică magazine cu haine second-hand

România ar putea introduce reguli mult mai stricte pentru importul de produse second-hand, într-o încercare de a opri transformarea țării într-o destinație pentru deșeuri din alte state europene. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de Ministerul Economiei, au pus în dezbatere un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează controlul mai sever al acestor produse.

Produsele second-hand vor fi sub control mai strict

Proiectul de act normativ stabilește că produsele utilizate, reparate sau recondiționate vor putea fi introduse în România doar dacă respectă condiții clare, și anume: să fie curățate, igienizate și verificate, să fie însoțite de documente care atestă starea lor, să nu fie, în realitate, deșeuri mascate.

Autoritățile vor să elimine practica prin care produse nefuncționale sau periculoase ajung în țară sub eticheta de „second-hand”.

Amenzi și sancțiuni dure

Pentru nerespectarea regulilor, proiectul prevede sancțiuni severe, cu amenzi de până la 100.000 de lei, confiscarea mărfurilor și chiar posibilitatea deschiderii unor dosare penale în cazuri grave.

În plus, produsele considerate periculoase vor trebui returnate în țara de origine.

Sistem de monitorizare și controale

Un element nou este introducerea unui sistem de trasabilitate digitală, care va permite urmărirea transporturilor de produse second-hand.

Controalele vor fi intensificate la frontiere, în depozite și în rețelele comerciale.

De ce este nevoie de această măsură

Inițiatorii proiectului susțin că România s-a confruntat în ultimii ani cu un fenomen tot mai amplu. Reprezentanții Ministerului Mediului susțin că importurile de produse uzate se fac sub paravanul unor haine de tip „second-hand”, dar că, de fapt, aceste haine sunt improprii reutilizării și prezintă riscuri pentru mediu și sănătate.

A fost deschisă o petiție Declic împotriva formei actuale a proiectului de OUG

De cealaltă parte, există o voce foarte puternică a societății, care incriminează acest OUG și acuză Ministerul Mediului că, de fapt, vrea să închidă magazinele de haine de tip „second-hand”.

Există o petiție online, unde cei care susțin acest punct de vedere pot să se semneze. Petiția se numește „Semnează ca să mai poți cumpăra haine second-hand!” și a fost semnată, până acum, de 351 de persoane.

„Să retragă proiectul OUG în forma sa actuală și să implementeze măsuri care să combată în mod real importul ilegal de deșeuri, nu să afecteze un sector economic legitim, cu impact real asupra bunăstării oamenilor.

De ce este important?

Pentru milioane de români, hainele second-hand nu sunt un moft, ele eu un rol important în garderobe noastră.

Este un mod inteligent de a economisi și de a îmbrățișa un mod de viață sustenabil. Moda „preloved” (deja purtată) a devenit un simbol al stilului de viață modern—etic, conștient și chiar stilat”, arată textul petiției.

Consultarea publică e pe 16.04.2026 – cum te poți înscrie la dezbatere

Ordonanța de Urgență nu a fost încă adoptată. Ea se află în prezent în consultare publică.

Forma finală ar putea suferi modificări în urma dezbaterii care va avea loc în ziua de joi, 16.04.2026, ora 14:00, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din Bvd. Libertății nr. 12 (Sala de Consiliu, parter), Sector 5, București.

„Înscrierile pentru participarea la dezbaterea publică și pentru luarea de cuvânt se fac prin transmiterea unei solicitări pe adresa de e-mail: [email protected], cu numele unei singure persoane delegată să participe din partea organizației pe care o reprezintă, cu specificarea clară a variantei pentru care optează – prezență în sală sau conectare online, până în data de 14.04.2026, ora 12:00.

Participarea persoanelor interesate la dezbaterea publică se va face în ordinea de precădere dată de interesul asociațiilor legal constituite în raport cu subiectul dezbaterii publice, stabilită de persoana care prezidează ședința publică, în limita locurilor disponibile.

Confirmarea accesului la dezbaterea publică va fi transmisă pe e-mail în data de 15.04.2026.

Accesul în sală este permis de la ora 13.45 până la ora 14.00, în limita a 30 de locuri .

Participanții care se înscriu după ocuparea locurilor disponibile, precum și cei care aleg varianta online, vor primi linkul de conectare la videoconferință”, precizează Ministerul Mediului.