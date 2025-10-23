Un șef de birou la ADP Sector 6 a jucat la pariuri 331.000 lei din taxele pentru mașinile ridicate

Polițiștii din București au făcut joi două percheziții, în București și în județul Olt, într-un dosar penal de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

Din datele și probele administrate până acum a reieșit că, în perioada decembrie 2024 – august 2025, un bărbat, în calitate de angajat al unei instituții, și-ar fi însușit, în mod repetat, sumele de bani provenite din achitarea taxelor aferente autoturismelor ridicate de pe domeniul public, ca urmare a unor încălcări ale normelor rutiere, prin întocmirea unor borderouri de predare false.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 331.000 de lei.

Surse din anchetă au declarat pentru MEDIAFAX că suspectul de la SICE Sector 6 este șef birou la ADP Sector 6. Practic, acesta și-ar fi însușit pe nedrept banii pe care i-au plătit oamenii să-și recupereze mașinile, după ce au fost ridicate. Banii i-a jucat la super bet, unde, evident, i-a pierdut.

Bănuitul a fost dus la audieri și reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.