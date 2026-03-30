Un senator PSD va susține o inițiativă legislativă pentru instituirea Zilei Vârstnicului. De unde a venit propunerea și care sunt argumentele

Prof. univ. dr. Carmen Orban, senator PSD, a anunțat că va susține o inițiativă legislativă pentru instituirea Zilei Vârstnicului, care ar urma să fie marcată pe 1 octombrie, la propunerea Alexandrei Dobre, fondatorul Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă.

Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței „Sănătatea nu are vârstă”, organizată la București de Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, eveniment dedicat prevenției și îmbătrânirii active. Carmen Orban a acceptat propunerea formulată de Alexandra Dobre, fondatorul Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă, privind instituirea unei zile dedicate persoanelor vârstnice, subliniind importanța valorificării experienței de viață a seniorilor și a dialogului dintre generații.

„Fiecare dintre noi trebuie să facem ce ne place. Dacă facem ce ne priește și suntem într-un anturaj potrivit, vă garantez că nu veți îmbătrâni niciodată. Trebuie să facem cât mai multe întâlniri între vârstnici și tineri, în care să le împărtășiți experiența dumneavoastră de viață. Este păcat să pierdem acest prilej”, a declarat Carmen Orban.

Parlamentarul a precizat că își asumă inițierea procesului legislativ pentru instituirea Zilei Vârstnicului, chiar dacă în Parlament există rezerve legate de numărul mare de zile naționale tematice.

„La ultima comisie de educație, domnul președinte al comisiei de învățământ spunea că nu mai este de acord să facem ziua națională a cine știe ce, că sunt prea multe. Să scriem această propunere legislativă pentru Ziua Vârstnicilor și eu mi-o asum, pentru că îmi plac provocările”, a afirmat Carmen Orban.

Ce presupune „îmbătrânirea activă”

Declarațiile au fost făcute în contextul conferinței „Sănătatea nu are vârstă”, organizată de Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă la București, eveniment dedicat prevenției, educației medicale și îmbătrânirii active, care a reunit medici, reprezentanți ai autorităților centrale, specialiști în nutriție, stil de viață și sănătate publică, dar și organizații implicate în proiecte dedicate seniorilor.

Evenimentul face parte din programul național „Sănătatea nu are vârstă”, un proiect care își propune să contribuie la dezvoltarea unei culturi a prevenției în România și la creșterea calității vieții populației, în special în rândul persoanelor vârstnice. Acest proiect a ajuns deja în mai multe orașe, precum Craiova, Brașov, Brăila, Târgu Jiu, Timișoara.

Dr. Alexandra Dobre, fondatorul Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă, a subliniat că longevitatea trebuie privită nu doar ca durată a vieții, ci ca o viață trăită cu calitate, sănătate și independență.

„Campania «Sănătatea nu are vârstă» a început din dorința de a înțelege că longevitatea nu e suficient să existe, ci trebuie să fie de calitate. Cu această campanie, am ajuns în multe orașe din țară, Craiova, Brașov, Brăila, Târgu Jiu, Timișoara și vom continua proiectul în și mai multe orașe anul acesta. E nevoie de un plan național de prevenție și de educație, care ar trebui să înceapă din școli. Ne îngrijorează statisticile: respectiv că 1 din 2 români suferă de o boală cronică, aproape 30% dintre români sunt sedentari, iar prevenția este cel mai puțin utilizat tratament”, a declarat Alexandra Dobre, fondatoarea Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă.

Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, președinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, a vorbit despre rolul comunității și al activității sociale în menținerea sănătății la vârste înaintate.

„Îmbătrânirea activă are câteva resorturi: modul în care vă simțiți ține de obiceiurile dumneavoastră și de mediul fizic și social. Cred că singurătatea este unul dintre motivele foarte serioase ale multor boli netransmisibile. Sunt 1,7 milioane de femei vârstnice singure în România, un lucru extrem de îngrijorător. Persoanele vârstnice trebuie să fie stâlpii comunităților, să le mențină vii și să le călăuzească. Menținerea capacității noastre de a fi utili social este foarte importantă și din punct de vedere economic”, a declarat Alexandru Rafila.

Prof. univ. dr. Luiza Spiru, președinte al Fundației Ana Aslan Internațional, a explicat că îmbătrânirea nu este o boală, ci un proces care poate fi gestionat prin stil de viață și prevenție.

„Îmbătrânirea nu este o boală. Ea poate fi trăită activ și cu demnitate cu condiția să ne ocupăm de asta din timp. Longevitatea este bazată pe principiul «cum îți așterni, așa dormi». Fiecare zi este o cărămidă pe care o așezăm pe drumul spre îmbătrânire. Cei cinci piloni ai îmbătrânirii sunt sănătatea cognitivă, nutriția și metabolismul, mișcarea și vitalitatea, somnul și recuperarea și sănătatea emoțională”, a declarat Luiza Spiru.

Programe de prevenție și sprijin pentru vârstnici

Larisa Mezinu-Bălan, vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a vorbit despre programele de prevenție și investigațiile gratuite disponibile prin sistemul public de sănătate.

„Avem pachete de prevenție la CNAS. Acestea ajută prin analize și investigații gratuite să depistăm la timp o boală și să o ținem sub control. Avem programe dedicate persoanelor cu pensii mici prin care aducem în țară medicamente scumpe. Educația contează, digitalizarea contează, dar și grija pe care o avem unii față de alții. CNAS îi sprijină pe vârstnici. Apelați la noi de câte ori aveți nevoie”, a declarat Larisa Mezinu-Bălan.

Prof. univ. dr. Diana Loreta Păun a atras atenția asupra problemelor de sănătate care apar după menopauză, inclusiv osteoporoza, bolile cardiovasculare și riscul de Alzheimer, subliniind importanța evaluărilor medicale periodice și a tratamentului corect.

Lect. dr. Lygia Alexandrescu a vorbit despre importanța nutriției și a implicării sociale la vârste înaintate.

„Implicarea este cheia utilității. Utilitatea ne dă sens. Fiind utili, nu suntem singuri. Persoanele vârstnice trebuie să aibă grijă la hidratare, la aportul de proteine și la calitatea alimentelor. Viața nu trebuie să fie despre interdicții, ci despre echilibru”, a explicat Lygia Alexandrescu.

Mișcarea, somnul și gestionarea stresului

Dr. Toni Feodor a subliniat rolul mișcării, somnului și gestionării stresului în prevenția bolilor cardiovasculare și în menținerea sănătății generale.

„Mușchiul nu mai este doar un organ mecanic, ci și endocrin. Mișcarea este foarte importantă. Somnul este esențial în reparare, iar stresul continuu de zi cu zi este unul dintre cei mai periculoși factori pentru sănătatea cardiovasculară”, a declarat medicul.

Vaccinarea, esențială după 60 de ani

Dr. Daniela Ștefănescu, medic primar medicină de familie, a atras atenția asupra importanței vaccinării la vârste înaintate și a menționat vaccinurile care pot fi făcute gratuit prin medicul de familie.

„Bolile pe care le căpătăm după 60 de ani devin un factor de risc mai mare. De aceea, este foarte important să ne imunizăm prin vaccinare. Sunt vaccinuri care se fac gratuit prin rețetă compensată 100% la medicul de familie, precum vaccinul antigripal, pneumococic sau rapelurile pentru tetanos și tuse convulsivă”, a declarat medicul.

Dr. Emanuela Mercore Huțanu, președinte al Societății Române de Medicină a Stilului de Viață, a subliniat că stilul de viață este principalul factor care influențează longevitatea.

„Suntem prima generație care riscăm să avem speranță de viață mai mică decât bunicii noștri. Stilul de viață este factorul de risc numărul 1. Conexiunea socială, alimentația echilibrată, mișcarea și faptul că avem un scop în fiecare zi sunt esențiale pentru sănătate și longevitate”, a declarat aceasta.

Îngrijirea personală și respectul față de sine

Diana Baicu, CEO și cofondator Top Line România, a vorbit despre legătura dintre imaginea personală, încrederea în sine și starea de bine și a anunțat organizarea de workshop-uri de îngrijire pentru seniori și prețuri speciale pentru această categorie.

„Frumusețea nu este un moft. Îngrijirea și respectul față de propria persoană nu au vârstă”, a declarat Diana Baicu.

Alexandru Streinu, fondatorul Asociației Studenților Mediciniști, a anunțat organizarea de cursuri gratuite de prim ajutor pentru seniori, iar Lucian Constantin Nuțu a oferit acces gratuit pe viață la aplicația ScanVibe pentru participanții la conferință.