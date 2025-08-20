Un singur oraș din România se află în topul QS Best Student Cities 2026

Clujul ocupă locul 148 la nivel mondial, la egalitate cu Durham din Carolina de Nord, unul dintre cele mai importante centre universitare americane.

Recunoașterea într-un clasament de talie mondială atestă atât vizibilitatea internațională a Clujului, cât și rolul strategic al universităților locale, între care Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), aflată în parteneriate academice de lungă durată cu instituții de top precum University of North Carolina at Chapel Hill. Constatările au fost prezentate pe pagina oficială a conducerii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB.

Unde punctează și unde are de recuperat Clujul universitar

Evaluarea QS confirmă punctajul bun obținut de Cluj la accesibilitatea financiară, însă evidențiază și direcții de dezvoltare în ceea ce privește perspectivele pentru studenți, deschiderea internațională și implicarea angajatorilor. Scorul de 75,4, obținut de Cluj Napoca, sugerează că viața de student în acest oraș este relativ accesibilă, mai avantajoasă decât în multe alte orașe mari, dar nu chiar la nivelul celor mai ieftine.

La indicatorul Student Mix, Cluj-Napoca a obținut un scor de 44,6, ceea ce arată că, deși orașul are o comunitate studențească vizibilă, diversitatea internațională rămâne relativ redusă comparativ cu marile centre universitare globale. Cu 49 de puncte la Desirability și 32,7 la Employer Activity, Cluj-Napoca este apreciat pentru calitatea vieții și siguranță, însă rămâne cu vizibilitate internațională modestă și cu oportunități de carieră ce necesită consolidare.

Capitala a ieșit din topul QS 2026

Deși anul trecut Clujul era pe locul 135, iar Bucureștiul pe 143, în 2026 doar Cluj-Napoca rămâne prezent în clasament, devansând multe alte centre universitare regionale.

„Pentru România, prezența Clujului subliniază nu doar forța instituțiilor sale academice, ci și responsabilitatea continuă de a cultiva un mediu atractiv și competitiv la nivel global pentru studenți”, au transmis reprezentanții FSEGA.

Clasamentul QS, reper pentru viitorii studenți din întreaga lume

Clasamentul QS Best Student Cities este unul dintre cele mai urmărite topuri internaționale dedicate mediului academic urban. Realizat anual de compania britanică QS, aceeași care publică și prestigiosul QS World University Rankings, acesta evaluează orașele universitare din întreaga lume pe baza unor indicatori precum calitatea universităților, mixul de studenți, atractivitatea, accesibilitatea financiară și perspectivele de carieră.

Nu este singurul clasament de profil, dar are o vizibilitate ridicată la nivel mondial și este utilizat de numeroși tineri, părinți și consilieri educaționali atunci când aleg destinația de studiu, oferind un reper important al competitivității internaționale.

Pentru a se califica, orașele trebuie să aibă cel puțin 250.000 de locuitori și să găzduiască două sau mai multe universități incluse în QS World University Rankings.