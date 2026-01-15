Un suflet nevinovat salvat din incendiu: pompierii din Bistrița-Năsăud au resuscitat un cățel cu oxigen

Un cățel a fost salvat joi de pompieri dintr-un incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de pompieri în timpul intervenției și scos imediat din zona afectată de flăcări.