Un suflet nevinovat salvat din incendiu: pompierii din Bistrița-Năsăud au resuscitat un cățel cu oxigen

Un cățel a fost salvat joi de pompieri dintr-un incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de pompieri în timpul intervenției și scos imediat din zona afectată de flăcări.
Andreea Tobias
15 ian. 2026, 19:15

Un paramedic SMURD i-a acordat primul ajutor animalului, administrându-i oxigen. După câteva minute, cățelul a început să respire din nou.

Foto: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Ulterior, animalul a fost preluat de un medic veterinar pentru îngrijiri de specialitate.

Datorită reacției rapide a echipajelor de pompieri din Bistrița-Năsăud, pagubele au fost limitate considerabil în urma incendiului din Maieru. Viața unui suflet nevinovat a fost salvată.

„În situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii. Felicitări colegilor noștri pentru profesionalism, empatie și pentru faptul că nu lasă pe nimeni în urmă”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

