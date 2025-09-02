Unul din cinci bucureşteni este expus zilnic la un nivel de zgomot care depăşeşte limitele admise

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect de hotărâre destinat reducerii nivelului de zgomot în București. Decizia vine în contextul în care unul din cinci bucureşteni, adică aproximativ 419.000, este expus zilnic la un nivel de zgomot care depăşeşte limitele admise de lege, transmite marți primăria Capitalei.

Autoritățile vor monitoriza nivelul de zgomot ambiental prin intermediul unui sistem compus din 28 de staţii fixe şi două staţii mobile de măsurare și vor folosi asfaltul fonoabsorbant, reducerea vitezei pe anumite tronsoane și crearea de zone rezidențiale cu limită de 30 km/h, completate de panouri radar cu afișaj dinamic.

Măsurile vor fi implementate inițial în zone pilot precum Parcul Cișmigiu – Bd. Regina Elisabeta; Parcul Herastrău – Bd. Regele Mihai l; Parcul Tineretului – Bd. Tineretului.

Datele colectate până la finalul anului 2026 vor fi folosite pentru actualizarea hărților strategice de zgomot, permițând luarea unor decizii eficiente pentru protecția fonică a orașului și crearea unui mediu urban mai sănătos.