Unul din doi părinți cumpără rechizite online. Cheltuielile au crescut la 500 de lei per achiziție

Peste 47% dintre părinți au ales în acest an rechizitele online, iar coșul de cumpărături a depășit 500 de lei pentru aproape 58% dintre ei, ajungând chiar la peste 1.000 de lei în cazul a aproximativ 22% dintre familii, potrivit unui sondaj național realizat de Cargus pe un eșantion de peste 870 de respondenți din mediul urban.

Peste 49% dintre părinți au fost nevoiți să-și majoreze bugetul pentru noul an școlar, pe fondul creșterilor de prețuri și a majorării TVA, 23% dintre aceștia alocând un buget mai mare cu peste 20% comparativ cu anul anterior.

Deși românii sunt tot mai atenți la costuri în contextul economic actual, în perioada pregătirilor pentru începutul de an școlar părinții au ales în primul rând calitatea, 58,4% având criteriu principal rezistența și fiabilitatea produselor, în timp ce doar 33,4% s-au ghidat exclusiv după preț. Rechizitele școlare au dominat detașat lista cumpărăturilor din acest an (88,9%), urmate de haine și încălțăminte (79,2%) și de ghiozdane și genți (48,6%).

În schimb, produsele electronice, precum laptopuri, tablete sau imprimante, au fost achiziționate de doar 6,6% dintre respondenții la sondaj.

Pentru cumpărăturile online, părinții au pus accent pe rapiditate și flexibilitate. Deși au început achizițiile din timp, cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea școlii (57,41%) sau chiar cu mai mult de o lună (22%), peste un sfert dintre cei care au comandat online s-au așteptat la livrare în 1 – 2 zile, iar 52,3% au fost dispuși să aștepte comenzile până la 4 zile, mai arată sondajul. Peste 68% au plasat cel puțin două comenzi online pentru necesarul copiilor, iar pentru livrare, aproximativ jumătate dintre ei au ales ridicarea din puncte de proximitate, în timp ce 38,2% au preferat livrarea la domiciliu.

Cumpărăturile pe ultima sută de metri, un stres pentru părinți

La începutul acestui an școlar, părinții au semnalat două mari surse de anxietate: cumpărăturile făcute pe ultima sută de metri, menționate de aproape 30% dintre respondenții la sondajul Cargus, și riscul grevelor cadrelor didactice, care a reprezentat o preocupare pentru aproximativ 24% dintre aceștia. Aceste rezultate arată atât presiunea logistică resimțită de familii în perioada Back to School, cât și incertitudinea generată de contextul educațional.

Sondajul a fost realizat în august – septembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 876 de respondenți din mediul urban. Studiul analizează comportamentele de consum și așteptările românilor legate de cumpărăturile și livrările pentru începutul de an școlar, oferind o imagine relevantă asupra tendințelor de achiziție online și offline.