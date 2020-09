Nu ştiu câte mesaje primeşte un consilier de educaţie sexuală însă ştiu câte primeşte starul porno Nelly Kent: foarte multe. Mulţi copii se simt mai aproape de o vedetă porno, decât de părinţi sau profesori când vor să discute despre sex.

NELLY KENT, START XXX: "Primesc mesaje de la fetiţe şi băieţi de şcoală generală"

"Sunt foarte puţini profesori care să explice, să se intereseze puţin. De la fete am avut unele întrebări legate de ”am prieten şi vrem s-o facem, dar nu vreau să-i spun mamei, că-mi este frică". Întrebări legate de infecţii vaginale. Şi aici erau tot felul de chestii: "de ce mi se face pielea roşie, de ce mă doare?". Copiii şi adolescenţii se gândesc că eu asta fac şi că eu nu am prejudecăţi.

Eu de exemplu, sunt pe partea asta de hardcore. Dacă ăla îi dă el palme şi o trage de păr mai brutal, aşa trebuie să fac şi eu. Nu, nu este aşa, tocmai de asta filmul este film, sunt tactici prin care se dă cu palma peste faţă, de exemplu.

Legat de Viagra, nu recomand. Foarte mulţi băieţi m-au întrebat: ce să fac să mă ţină mai mult? N-ai ce să-i faci. Legat de chestia asta cu Viagra, îţi distrugi inima. Când am văzut iniţiativa, chiar eram foarte bucuroasă şi am zis: mamă, în sfârşit cineva cu iniţiativa asta", a spus Nelly Kent pentru MEDIAFAX.