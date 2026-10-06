Vești bune pentru angajații care primesc tichete de creșă sau culturale. Noile valori stabilite pentru finalul lui 2026

Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit, prin Ordinul nr. 1.255/1.187/2026, valoarea tichetelor de creșă pentru semestrul al doilea al anului.

Astfel, începând cu octombrie 2026, suma lunară care poate fi acordată sub forma tichetelor de creșă este de 770 de lei.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 830 din 30 septembrie 2026 și a fost emis în aplicarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și a normelor metodologice aferente.

Valoarea de 770 de lei nu este limitată la ultimele luni din acest an. Potrivit ordinului, aceasta va fi menținută și pentru lunile februarie și martie 2027, primele două luni avute în vedere de actul normativ pentru semestrul I al anului viitor.

Noi valori și pentru tichetele culturale

Separat, Ministerul Finanțelor și Ministerul Culturii au stabilit valorile tichetelor culturale pentru semestrul al doilea din 2026.

Potrivit Ordinului nr. 1.187/3.177/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 778 din 15 septembrie, valoarea maximă care poate fi acordată este de 260 de lei pe lună, în cazul tichetelor culturale acordate cu regularitate.

Pentru tichetele culturale acordate ocazional, plafonul este de maximum 510 lei pentru fiecare eveniment.

Și aceste valori vor continua să fie aplicate în februarie și martie 2027, potrivit prevederilor ordinului.

Ambele categorii de tichete sunt reglementate în baza Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Noile ordine stabilesc cuantumurile aplicabile pentru perioada indicată, precum și menținerea lor în februarie și martie anul viitor.