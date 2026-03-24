Prima pagină » Social » Vom avea Lumina Sfântă de la Ierusalim de Paște? Mesajul ambasadorului Israelului în România

În contextul situației din Orientul Mijlociu, dar și a faptului că sărbătorile pascale se apropie, apare întrebarea dacă românii vor avea Lumina Sfântă de la Ierusalim în noaptea Învierii, așa cum este tradiția. Ambasadorul Israelului în România vine cu precizări în acest sens.
Diana Nunuț
24 mart. 2026, 19:47, Social

Israelul face „toate demersurile necesare” pentru ca Lumina Sfântă să ajungă de la Ierusalim la București, cu ocazia sărbătorilor pascale, anunță Ambasada Israelului în România.

În ciuda situației din Orientul Mijlociu, ambasadorul Israelului în România a precizat faptul că „pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare”.

„În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare. Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum și Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri”, a afirmat ambasadorul Lior Ben Dor, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a mai subliniat că ambasada „își exprimă, totodată, dorința de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioși din România”.

În fiecare an, în sâmbăta dinaintea Paștelui, Lumina Sfântă de la Ierusalim este adusă la București. De acolo, ea este oferită tuturor delegaților eparhiilor Patriarhiei Române.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
Se strică vremea în toată România! Meteorologii Accuweather anunță ninsori până de Paște
Gandul
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu zâmbetul pe buze. Final de lună plin de surprize și echilibru!
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor