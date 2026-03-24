Vom avea Lumina Sfântă de la Ierusalim de Paște? Mesajul ambasadorului Israelului în România

Israelul face „toate demersurile necesare” pentru ca Lumina Sfântă să ajungă de la Ierusalim la București, cu ocazia sărbătorilor pascale, anunță Ambasada Israelului în România.

În ciuda situației din Orientul Mijlociu, ambasadorul Israelului în România a precizat faptul că „pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare”.

„În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare. Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată. Ambasada României în Israel, precum și Ministerul Afacerilor Externe al României au fost, de asemenea, informate cu privire la aceste demersuri”, a afirmat ambasadorul Lior Ben Dor, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a mai subliniat că ambasada „își exprimă, totodată, dorința de a celebra aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim alături de milioane de credincioși din România”.

În fiecare an, în sâmbăta dinaintea Paștelui, Lumina Sfântă de la Ierusalim este adusă la București. De acolo, ea este oferită tuturor delegaților eparhiilor Patriarhiei Române.