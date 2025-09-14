Zece persoane amendate pentru acces ilegal cu ATV-uri, motociclete și mașini în pădurile din Bacău

Jandarmii băcăuani au sancționat zece persoane care au pătruns ilegal în fondul forestier din zonele Plopu, Valea Uzului, Slănicel și Sărărie, folosind ATV-uri, motociclete și autoturisme, pentru „team building” sau plimbări în natură, informează Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău.

Persoanele depistate au primit amenzi în valoare totală de 4.000 de lei și avertismente, ca urmare a încălcării prevederilor legale privind accesul în păduri.

Jandarmii montani avertizează că patrulările vor fi intensificate în perioada următoare, pentru a preveni accesul neautorizat al vehiculelor și organizarea curselor off-road ilegale.

Conform Legii nr. 171/2010, accesul în fondul forestier național este interzis pentru autovehicule neautorizate, iar sancțiunile pot ajunge între 2.000 și 5.000 de lei.