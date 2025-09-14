Prima pagină » Social » Zece persoane amendate pentru acces ilegal cu ATV-uri, motociclete și mașini în pădurile din Bacău

Zece persoane amendate pentru acces ilegal cu ATV-uri, motociclete și mașini în pădurile din Bacău

Zece persoane au fost amendate în județul Bacău pentru acces ilegal cu ATV-uri, motociclete și mașini în fondul forestier, în timpul unor „team building”-uri, anunță jandarmii.
Accident grav în Capitală: șoferul unui Mercedes a fugit după impact, o femeie a ajuns la spital
Accident grav în Capitală: șoferul unui Mercedes a fugit după impact, o femeie a ajuns la spital
Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”
Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit şi mai multe persoane au fost rănite
Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina
Ministrul Apărării: România a trimis 23 de pachete de echipament militar către Ucraina
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat/ Asasinul este Tyler Robinson, 22 de ani. Mesaje antifasciste găsite pe cartușele acestuia / Autoritățile din Utah cer pedeapsa capitală
Ucigașul lui Charlie Kirk a fost arestat/ Asasinul este Tyler Robinson, 22 de ani. Mesaje antifasciste găsite pe cartușele acestuia / Autoritățile din Utah cer pedeapsa capitală
Gabriel Pecheanu
14 sept. 2025, 19:52, Social

Jandarmii băcăuani au sancționat zece persoane care au pătruns ilegal în fondul forestier din zonele Plopu, Valea Uzului, Slănicel și Sărărie, folosind ATV-uri, motociclete și autoturisme, pentru „team building” sau plimbări în natură, informează Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău.

Vezi galeria foto
4 poze

Persoanele depistate au primit amenzi în valoare totală de 4.000 de lei și avertismente, ca urmare a încălcării prevederilor legale privind accesul în păduri.

Jandarmii montani avertizează că patrulările vor fi intensificate în perioada următoare, pentru a preveni accesul neautorizat al vehiculelor și organizarea curselor off-road ilegale.

Conform Legii nr. 171/2010, accesul în fondul forestier național este interzis pentru autovehicule neautorizate, iar sancțiunile pot ajunge între 2.000 și 5.000 de lei.