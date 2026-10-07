Zece persoane, reținute după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei

Acestea sunt cercetate pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Reținerile au fost dispuse în urma perchezițiilor desfășurate miercuri în București și în 11 județe. Anchetatorii au pus în aplicare și mandate de aducere pe numele a 21 de suspecți, cu vârste cuprinse între 22 și 58 de ani.

Potrivit procurorilor, mai mulți participanți la protestul din 15 septembrie au agresat jandarmii aflați în dispozitivul de ordine publică.

„Din probele administrate a rezultat că, la data de 15 septembrie 2026, mai mulți participanți la protest au exercitat acte de violență fizică împotriva jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în dispozitivul de asigurare a ordinii publice. Unele persoane au lovit jandarmi cu bâte, cu garduri metalice ori cu pietre și fragmente de pavaj stradal, iar altele au aruncat asemenea obiecte în direcția dispozitivului sau au împins cordonul format de aceștia”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

„Prin aceste acțiuni a fost creată o stare de temere persoanelor aflate în zonă și a fost tulburată ordinea și liniștea publică”, a adăugat Parchetul.

Perchezițiile de miercuri au avut loc în București și în județele Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat în violențe pe 15 septembrie. Protestatari au rupt gardurile de protecție și au aruncat cu pietre și alte obiecte, iar jandarmii au intervenit inclusiv cu gaze lacrimogene.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului Grupuri Infracționale Violente și ai Serviciului de Investigații Criminale Central.