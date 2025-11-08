Zece transporturi agabaritice vor traversa România în weekend

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sâmbătă, nouă transporturi agabaritice se vor deplasa pe următoarele trasee:
În după amiaza zilei de duminică, un transport agabaritic se va deplasa pe următorul traseu:
INT. DN CB – DJ 401 – DN CB – DN 4 – DN 31 – DN 3 – DN 21 – DN 2A – DN 1D – DN 1B – DN 1A – INT. DN 1A – Acces Lukoil; 1 transport format dintr-un camion înălțimea de 5,6 metri și masa de 200 tone;
Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.
Polițiștii recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum.