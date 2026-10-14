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Zeci de mii de euro obținuți de un tânăr din Tulcea din imagini pornografice în care apar copii

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, din Tulcea, a fost reținut de procurorii DIICOT Târgu Mureș, fiind cercetat pentru pornografie infantilă, după ce ar fi procurat și distribuit, începând din 2022 și până în octombrie 2026, mii de imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite.
Zeci de mii de euro obținuți de un tânăr din Tulcea din imagini pornografice în care apar copii
Laura Buciu
14 oct. 2026, 15:23, Social
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Din vânzarea imaginilor în care apar copii în ipostaze sexuale implicite, tânărul ar fi obținut sume de ordinul zecilor de mii de euro.

Cercetările au fost desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Conform anchetatorilor, bărbatul ar fi folosit diverse aplicații online pentru a procura mii de imagini în care apăreau copii cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani. Ulterior, acesta ar fi distribuit în mod repetat fișierele prin intermediul unor aplicații de mesagerie, platforme de partajare a fișierelor și servicii de transfer de documente, de cele mai multe ori în schimbul unor sume de bani.

Ultima distribuire identificată de anchetatori ar fi avut loc la data de 12 octombrie 2026.

Ar fi folosit identitatea altor persoane pentru a încasa banii

Din cercetări a reieșit că bărbatul ar fi deschis mai multe conturi folosind numele și datele de identificare ale altor persoane. Prin intermediul acestora, ar fi încasat banii obținuți din vânzarea materialelor pornografice cu minori.

Potrivit probelor administrate până în prezent, sumele obținute în cei aproximativ patru ani de activitate s-ar ridica la zeci de mii de euro.

Percheziții în Tulcea. Bărbatul a fost reținut

În urma unei percheziții domiciliare efectuate la locuința acestuia din municipiul Tulcea, anchetatorii au descoperit și ridicat sisteme informatice și medii de stocare a datelor, zeci de cartele SIM noi, precum și mai multe carduri bancare emise pe numele altor persoane.

La data de 13 octombrie 2026, procurorii DIICOT Târgu Mureș au dispus reținerea bărbatului.

În cursul zilei de 14 octombrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș cu propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Tulcea.

Pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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