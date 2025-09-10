Prima pagină » Sport » 39 de sportivi vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Canotaj

Competiția Mondială de Canotaj este ultima cea mai importantă competiție a anului sportiv
10 sept. 2025

39 de sportivi vor face parte din delegația României la Campionatele Mondiale de Canotaj, ultima competiție importantă a anului.

Componența lotului României a fost anunțat miercuri la Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” Snagov de Federația Română de Canotaj.

Delegația României va număra 56 de persoane: 39 de sportivi, 8 antrenori și 8 componenți ai echipei medicale alături de Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Campionatele Mondiale de Canotaj vor avea loc în perioada 21-28 septembrie la Shanghai, în China.