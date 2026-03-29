Agenția Națională pentru Sport anunță o mare performanță: România cucerește templul dansului sportiv mondial

O pereche formată din Rareș Cojoc și Andreea Matei a câștigat Grand Slam-ul WDSF.

„România cucerește templul dansului sportiv mondial! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris istorie la Blackpool, acolo unde eleganța devine legendă, iar performanța capătă valoare de artă. Victorie absolută la Grand Slam-ul WDSF – un triumf care încununează nu doar un sezon extraordinar, ci ani întregi de muncă, sacrificiu și pasiune”, au transmis cei de la ANS pe Facebook.

Ei au explicat cum a fost posibilă performanța.

„Dansul lor nu a fost doar tehnică impecabilă, ci emoție pură, poveste și conexiune. De la delicatețea valsului lent, la intensitatea tangoului și explozia de energie din quickstep, fiecare moment a fost o declarație de excelență. Blackpool nu este doar o competiție – este visul suprem. Iar astăzi, acest vis poartă tricolorul României. Felicitări, campioni! Sunteți inspirație pentru o generație întreagă și dovada că performanța adevărată se naște din curaj, dedicare și iubire pentru ceea ce faci”, a precizat ANS.