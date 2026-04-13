Acesta este dansul electoral al victoriei al posibilului ministru al Sănătății din Ungaria. Zsolt Hegedűs este un chirurg de top și una dintre figurile cheie din echipa lui Péter Magyar. Peste noapte, videoclipul a devenit viral și a fost deja văzut de peste un milion de oameni.

Chirurg ortoped de top, a petrecut ani de zile lucrând în clinici de top din Marea Britanie înainte de a se întoarce în Ungaria în 2015 pentru a reforma sistemul de sănătate.

Acum dezvoltă planul de reformă a sistemului de sănătate al partidului Tisza.

Rezultatele alegerilor arată că Tisza a obținut din partea maghiarilor 138 de mandate – practic „supermajoritatea” constituțională necesară pentru a reforma Ungaria.

Premierul Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea, descriind rezultatul drept unul „dureros, dar fără echivoc” și menționând că nu i s-a mai încredințat rolul de a guverna.

Victoria lui Péter Magyar vine după 16 ani de guvernare neîntreruptă a partidului Fidesz. Magyar a declarat că acest rezultat reprezintă „eliberarea Ungariei” și „schimbarea regimului Orbán”