Alcaraz s-a calificat în semifinala cu Nadal la turneul demonstrativ Six Kings Slam 2024

Această competiţie demonstrativă, dotată cu premii record, le-a oferit organizatorilor posibilitatea de a pune la cale întâlniri spectaculoase în semifinale. Astfel, duelul dintre Nadal şi Alcaraz va ţine capul de afiş al zilei de vineri, alături de cealaltă semifinală dintre Djokovic şi Sinner.

Formatul turneului a permis capilor de serie, Novak Djokovic şi Rafael Nadal, să avanseze direct în semifinale. În timp ce Djokovic îşi aştepta adversarul dintre Jannik Sinner şi Daniil Medvedev, Nadal urma să joace fie cu Alcaraz, fie cu Rune. Învingătorul acestui duel avea să stabilească o întâlnire istorică, dat fiind că pentru Nadal, acest turneu este unul dintre ultimele din cariera sa, retragerea sa oficială urmând să aibă loc la Finala Cupei Davis 2024, la Malaga.

O victorie clară pentru Alcaraz

Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, a oferit o demonstraţie de forţă împotriva danezului Holger Rune, reuşind o victorie confortabilă cu scorul de 6-4, 6-2. Spaniolul nu a întâmpinat nicio minge de break pe parcursul meciului şi a avut controlul total asupra jocului. După ce a ratat o primă şansă de break în game-ul inaugural, a reuşit să fructifice una în game-ul al nouălea al primului set, profitând de o căzătură nefericită a lui Rune.

Setul secund a fost şi mai clar pentru Alcaraz, acesta obţinând un break rapid în primul game şi încă unul care i-a permis să conducă confortabil cu 5-1. Spaniolul nu a cedat avantajul, închizând partida fără emoţii şi calificându-se în semifinale.

După meci, Alcaraz a recunoscut că a avut unele dificultăţi legate de condiţiile de joc:

„Pentru mine, este un pic dificil în aceste condiţii. Mingea zboară mult, sare mult, dar mi-a plăcut tenisul şi mi-a plăcut timpul petrecut pe acest teren şi m-am bucurat de fiecare secundă pe acest teren.”

Sezonul 2024 – un rollercoaster pentru Alcaraz

În interviul de după meci, Alcaraz a discutat şi despre sezonul său 2024, descriindu-l ca pe un adevărat rollercoaster, cu succese importante, dar şi cu momente mai puţin reuşite:

„A fost un an foarte bun pentru mine. Un pic de rollercoaster. Turnee mari pe care le-am câştigat în acest an, dar, în acelaşi timp, au fost turnee în care nu am jucat aşa cum am vrut.”

Duelul cu Nadal – o întâlnire de vis pentru Alcaraz

Alcaraz va juca în semifinale împotriva celui pe care îl consideră un model şi un mentor, Rafael Nadal. Întâlnirea dintre cei doi va fi cu siguranţă una plină de emoţie, având în vedere că Nadal se apropie de finalul carierei. Vorbind despre Nadal, Alcaraz a mărturisit:

„De când am început să joc tenis, i-am urmărit meciurile. L-am admirat. Am crescut urmărindu-l. A fost idolul meu şi încă este idolul meu. Este o persoană foarte importantă pentru viaţa mea şi pentru cariera mea. El a fost unul dintre motivele pentru care am vrut să devin jucător profesionist de tenis.”