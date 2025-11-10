Americanii au cumpărat clubul Atletico Madrid. Un fond va deține un pachet majoritar

O sursă apropiată tranzacției a declarant pentru Reuters că valoarea totală a clubului ar fi de aproximativ 2,5 miliarde de euro, Apollo achiziționând aproximativ 55% din acțiunile.

Tranzacția marchează cea mai recentă incursiune în domeniul sportului a firmelor de capital privat, atrase de fluxurile de venituri stabile și previzibile ale acestuia.

CEO-ul și președintele clubului își vor păstra funcțiile

CEO-ul clubului, Miguel Angel Gil Marin, și președintele Enrique Cerezo își vor păstra funcțiile și calitatea de acționari, a declarat Atletico, iar investiția se preconizează a fi finalizată în primul trimestru al anului 2026.

Surse au declarat pentru Reuters în septembrie că firma americană a încercat să preia controlul clubului prin achiziționarea unei părți din acțiunile deținute de Gil Marin, Cerezo și, posibil, de fondul de investiții Ares Management.

„Suntem la fel de încântați să rămânem investitori minoritari și să continuăm să oferim sprijin strategic pe măsură ce clubul își consolidează dinamica”, a declarat pentru Reuters Jim Miller, co-directorul Ares Sport și membru al consiliului de administrație al Atlético HoldCo.