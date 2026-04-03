Ana Bărbosu, performanță remarcabilă în play-off-ul campionatului universitar de gimnastică din SUA

Românca Ana Bărbosu, aflată în anul I, a avut o evoluție de excepție, câștigând titlul la individual compus cu un punctaj de 39.575 – cel mai bun din acest sezon. Performanța sa a fost susținută de cele mai mari note la bârnă (9.925) și la sol (9.950).

În campionatul universitar american nu se folosește noul cod de punctaj din gimnastica internațională.

Echipa feminină de gimnastică a Universității Stanford, clasată pe locul 7 la nivel național, a câștigat semifinala regională, devansând formațiile universităților din Michigan (locul 10), Carolina de Nord (locul 22) și Utah (locul 26).

Stanford s-a impus cu un punctaj total de 197.175, urmată de Michigan (196.600), Carolina (196.250) și Utah (195.750).

Este primul succes al echipei în această fază a competiției de la introducerea noului format regional NCAA, în 2019.

La individual pe aparate, Taralyn Nguyen a câștigat proba de sărituri (9.950), Anna Roberts s-a impus la paralele inegale (9.900), iar Alana Walker a împărțit primul loc la sol cu Bărbosu, ambele obținând 9.950.

În urma acestui rezultat, Stanford și Michigan s-au calificat în finala regională NCAA, programată sâmbătă, 4 aprilie, unde vor întâlni două dintre echipele LSU, Clemson, Auburn sau Nebraska. Primele două clasate din finală vor avansa în semifinalele naționale NCAA.