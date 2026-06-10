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Anglia și Portugalia au încheiat cu victorii pregătirile pentru Cupa Mondială din 2026

Naționala Angliei a învins fără emoții selecționata statului Costa Rica cu scorul de 3-0, joi, la Orlando, în ultimul său meci de verificare înaintea debutului la Cupa Mondială de fotbal din 2026. Tot joi, Portugalia a învins cu dificultate Nigeria, scor 2-1.
Anglia și Portugalia au încheiat cu victorii pregătirile pentru Cupa Mondială din 2026
sursă foto: Ricardo Rocha/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
11 iun. 2026, 02:29, Sport
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Partida dintre Anglia și Costa Rica a început cu o întârziere de o oră din cauza ploilor torențiale care au făcut terenul impracticabil. Vicecampioană europeană, Anglia și-a impus rapid superioritatea. Declan Rice a deschis scorul în minutul 9, după o pasă a lui Anthony Gordon.

După pauză, Gordon a majorat avantajul din penalty (68), iar Ollie Watkins a stabilit scorul final în minutul 87, reluând cu capul o minge respinsă de portarul advers.

Cu patru zile înainte, Anglia se impusese la limită în fața Noii Zeelande, scor 1-0. Selecționata pregătită de Thomas Tuchel va debuta la Cupa Mondială pe 17 iunie, împotriva Croației.

Tot joi, Portugalia a învins cu dificultate Nigeria, scor 2-1, în ultimul său test înaintea turneului final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Lusitanii au deschis scorul prin Pedro Neto în minutul 23. Akor Adams a egalat pentru africani înainte de pauză (37).

Golul victoriei a fost marcat de Francisco Conceicao în minutul 75, după o acțiune individuală și un șut spectaculos cu piciorul stâng.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a evoluat 65 de minute și a ratat trei ocazii mari de a înscrie din patru șuturi pe poartă.

Portugalia, considerată una dintre candidatele la fazele superioare ale competiției, va evolua în Grupa K a Cupei Mondiale, alături de Columbia, Uzbekistan și RD Congo.

Cupa Mondială din 2026 debutează joi și este prima ediție din istorie la care participă 48 de echipe.

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