Antrenorul bosniac Mladen Žižović a murit în timpul unui meci din campionatul Serbiei de fotbal

Potrivit relatărilor din presa sârbă, Žižović, în vârstă de 44 de ani, şi-a pierdut cunoştinţa în minutul 22 şi a fost transportat de urgenţă la ambulanţă. Partida a fost întreruptă imediat pentru a i se acorda asistenţă medicală.

Mladen Žižović s-a născut pe 27 decembrie 1980 în Rogatica, Bosnia şi Herţegovina. În cariera de jucător, a evoluat pentru Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka şi Mladost Rogatica, fiind selecţionat de patru ori în naţionala Bosniei şi Herţegovinei în 2008. Ulterior, a început cariera de antrenor la Radnik Bijeljina (2017–2019), continuând la Zrinjski Mostar (2019–2020), Sloboda Tuzla (2021–2022) şi Borac Banja Luka.

„Cu profundă tristeţe, Radnik 1923 informează publicul, suporterii şi prietenii sportului că antrenorul principal, Mladen Žižović, a decedat în timpul meciului dintre Mladost şi Radnik 1923 de la Lučani. Clubul şi-a pierdut nu doar un mare profesionist, ci, mai presus de toate, un om bun, prieten şi lucrător dedicat în sport, care prin cunoştinţele, energia şi nobleţea sa a lăsat o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care l-au cunoscut. Radnik 1923 transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care au împărtăşit pasiunea pentru fotbal alături de el. Odihneşte-te în pace, Mladene!”, au transmis oficialii clubului într-un comunicat.