Antrenorul Xabi Alonso, după eșecul cu Atlético: Nu există scuze, nu am jucat la nivelul Real Madrid

Real Madrid a suferit sâmbătă o înfrângere categorică în derbiul cu Atlético Madrid, scor 2-5, rezultat care a provocat reacții dure din partea antrenorului Xabi Alonso. Tehnicianul spaniol a recunoscut la conferința de presă că echipa sa a fost depășită în toate aspectele jocului.

„A fost un meci slab. Nu am început bine. Am jucat rău colectiv, atât cu mingea, cât și fără ea. Nu am fost la înălțime.

Știm că suntem într-o perioadă de construcție. Nu există scuze”, a spus Alonso.

Alonso a explicat că lipsa de intensitate a făcut diferența în fața rivalilor din capitala Spaniei.

„Ne-a lipsit intensitatea în dueluri, în jocul în profunzime… Nu am făcut ajustările necesare.

Trebuie să recunoaștem: echipa nu a jucat la nivelul Real Madrid. Este o înfrângere meritată”, a mai declarat antrenorul.

Pentru Alonso, aflat pe banca Realului din 25 mai, este doar a doua înfrângere, după eliminarea cu PSG în Cupa Mondială a Cluburilor (0-4).